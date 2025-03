A paksi stadionban rendre látható a meccseken Hunor, az alsószentiváni alomból származó 11 hónapos fehér kuvasz, aki a kezdés előtt, majd a hármas sípszót követően a paksi stadionba kilátogató gyerkőcökkel is szívesen eljátszadozik.

Hunor, a paksi csapat kabalaállata (jobbra) rendkívül népszerű

A Paksi FC megkeresésére mondtunk igent, azóta Hunor immár a zöld-fehér egyesület hivatalos kabalaállata, ami a munkánk elismerése is. Kuvaszunk több díjat kiérdemelt különféle kutyakiállításokon, a múlt hétvégén például Békéscsabán egy ezüst- és két bronzérmet szerzett

– árulta el a Borsnak az egyik tulajdonos, Takács Sári.

Mivel a paksi labdarúgóknál szinte kivétel nélkül van gyerek, örömmel fogadják Hunort, aki a labdával is szeret játszani. Többször előfordult, hogy labdázgatott a futballisták gyerkőceivel – tudatta Varga Zoltán, aki Sárival egyetemben foglalatoskodik ebtenyészettel. – Két gyermekünket is visszük a Paks hazai találkozóira, és Hunor már abból tudja, hogy meccsre tartunk, amint a lurkók öltözködni kezdenek.

Takács Sári és Hunor, a kabala / Fotó: Barbara Gabriella

Varga maga is aktív labdarúgó volt, az NB II-es Kecskeméti SC-ben játszott, majd katonai szolgálata teljesítése során a Mezőtúr együttesében is szerepelt. Előfordult, hogy Bognár György vezetőedző együttesét a kabala-állattal egyetemben idegenbe is elkísérik. Ilyenkor persze előzetesen engedélyt kell kérniük a hazai klubvezetéstől a négylábú vizitálására.

"Én még láttam Gyurit futballozni, valamennyi góljára emlékezem. Legalább olyan jó edző, amilyen kiváló futballista volt" – tette hozzá Varga Zoltán.