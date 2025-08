"Szeretem a szexet a sógornőmmel: a rossz testvért vettem el"

Egy férfi minden egyes alkalommal szembesíti magát tévedésének súlyával. Valahányszor a feleségével egy ágyban fekszik, érzi, hogy szereti és vonzódik hozzá továbbra is, de mégis erősebb azaz érzés, hogy nem a megfelelő nőt vette el feleségül, a sógornőjéhez ugyanis sokkal jobban vonzódik. Vallomását név nélkül, de őszintén tárta a világ elé.

Egy férfi rájött: a sógornőjével sokkal jobb a kémia, mint a feleségével (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Felesége helyett sógornőjét kívánja

A szeretőjével minden szinten kapcsolódnak egymáshoz, mind szexuálisan, mind érzelmileg és fizikailag is. Mindig is ő volt az, akit igazán kívánt és csodált. Bánja a napot, amikor elhagyta őt a rámenősebb húga miatt, aki most a felesége. Úgy érzi: teljesen bolondot csinált magából.

A volt barátnőjével még főiskolán jöttek össze. Közös volt bennük a zene iránti szenvedély, együtt jártak koncertekre, fesztiválokra, boldogok voltak. Minden akkor fordult rosszra, amikor a barátnője fiatalabb húga – akit épp elhagyott a gazdag pasija – féltékeny lett. Elkezdett flörtölni vele, majd beugratta egy előre eltervezett helyzetbe. Egyik délután a nővér tudta nélkül az ágyába csábította, és onnantól minden megváltozott. Még aznap odaköltözött hozzá, hamarosan pedig összeházasodtak.

A mézeshetek alatt világossá vált a férfi számára, hogy hibát követett el, mivel a felesége hűtlen lett hozzá már akkor, és a szemébe vágta, hogy „egy lúzer”, amiért nem futja pezsgőre. Öt évvel később a férfi is félrelépett, méghozzá volt szerelmével – a felesége nővérével.

A szex jobb, mint valaha, de nem tudjuk, hogyan tovább. A feleségem a legféltékenyebb, legbirtoklóbb, legkegyetlenebb személy, akit valaha ismertem

– vallotta be a férfi a Daily Star párkapcsolati tanácsadó rovatában, ahol vallomására azt a választ kapta: ez az élethelyzet nem tartható. A felesége előbb-utóbb úgyis rájön a megcsalásra. A legnagyobb hibája az volt, hogy elhagyta az exét a húgáért, és most ezért fizet. Ha nem szereti a feleségét, ki kell mondania, és kezdeményeznie a válást. Csak tiszta lappal, nyíltan lehet továbblépni, különben mindenki sérülni fog. A jelenlegi helyzet, a titkolózás és a megcsalás nem megoldás, hanem önpusztítás.