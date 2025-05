A nagy fogyás: Kitti csinosabb, mint valaha – ez a titka

„Könnyű visszaesni”

Kitti szerint sokkal könnyebb végigvinni egy nagy fogyást, mint állandósítani az elért súlyt.

– Nagyon irigylem azokat, akik bármit ehetnek, én túlzás nélkül mondhatom, hogy attól is hízok, ha csak ránézek a kenyérre – mondja. – Tapasztalatból tudom, hogy mennyire könnyű visszaesni, hiszen az élet mindig változik, jönnek a külső tényezők, amik közbeszólhatnak és befolyásolhatják a kedvünket, az étkezéseinket, az időbeosztásunkat, a mozgási lehetőségeket. Szerencsére már eljutottam arra a szintre, hogy ha feljön rám három-négy kiló, akkor észbe kapok, idézőjelesen felpofozom magam és visszatornázom magam az ideális súlyomra. Folyamatos nálam a súlyingadozás, de normális határokon belül. Azt gondolom, hogy aki hajlamos a hízásra, az másképp nem tudja csinálni. Ez mindenkinek a saját küzdelme. A fogyás és a szinten tartás is csak akkor működik, ha az ember saját maga eldönti, hogy megcsinálja. Én is azt tudom mondani, amit sokan mások, hogy ez elsősorban fejben dől el!