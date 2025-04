21 centi mínusz csípőről – Laura sikertörténete életmódváltásról, edzésről és kalóriadeficitről

Laura a tinédzserévei alatt többször is meghízott. 2018-ban volt az egyik ilyen csúcspontja, amikor szerinte a 115 kilót is meghaladta, de akkor nem merte magát megmérni. Akkor még nem gondolkodott életmódváltáson - írta a Fanny magazin.

Laura az életmódváltás előtt

„Stresszlevezetés volt az evés"

Laura német nemzetiségi történelem szakon tanul. Diákéveit sokáig megkeserítették a plusz kilói.

–Egész kiskoromtól kezdve problémák voltak a súlyommal – árulja el. – Nagyon nagy bántásokra nem emlékszem, de teljesen nyilvánvaló, hogy nem volt önbizalmam. Mindig azt éreztem, hogy vannak a csinos lányok az osztályban, akik nagyon jól néznek ki, és vagyok én. Ha meg kellett tenni néhány métert, kifulladtam. Nem mertem csinosan öltözködni, pedig egy tinilánynak fontos lenne ez, amikor kezd kinyílni előtte a világ. Étkezéseknél sajnos nem ismertem a mértéket. Nem foglalkoztam vele, csak ettem és ettem. Stresszlevezetés volt nálam az evés. Állandóan a könyv fölött ültem, tanultam, amikor pedig szünetet tartottam, kimentem a hűtőhöz és mindig ettem valamit. Több olyan időszakom is volt, amikor lement pár kiló, de kis idő múlva visszajött. Mindenféle diétát kipróbáltam, például a 90 napos diétát, másik alkalommal igyekeztem kizárni a szénhidrátot, de sosem sültek el jól ezek a törekvések.

Tudatos életmódváltásba kezdett

Tavaly április közepe körül döntötte el, hogy teljes életmódváltásba kezd.

–Van egy jó barátnőm, aki akkorra már sokat fogyott – meséli. – Petra sikere és története volt a legnagyobb motivációm. Úgy éreztem, hogy végre megtaláltam a kulcsot ahhoz, hogy képes legyek lefogyni és hosszútávon tartani tudjam majd a súlyom. Rengeteg kutakodtam az interneten, illetve sokat segítettek a barátnőm tanácsai, tapasztalatai. Az elején nagyon motivált voltam. Úgy voltam vele, hogy ide nekem az oroszlánt is. Mentek is le szépen a kilók, bevallom, hogy ősszel volt egy kis stagnálás, amikor elvesztettem a motivációt. Rajta keresztül jutottam el az edzőmhöz, Mártihoz is. Személyi edzésre és csoportos órákra is járok hozzá, heti két-három alkalommal. Nagyon sok erőt tud adni, hogy kezdetben 8 kilót tudtam megemelni, most meg 25-öt. Illetve maga Márti személyisége is inspiráló, mindig dicsér, biztat. Nekem az a tapasztalatom, hogy a mozgás is szükséges, de önmagában nem elég az életmódváltáshoz. Fontos a megfelelő táplálkozás és sok-sok víz, ahhoz, hogy olvadjanak a kilók.