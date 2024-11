A Megasztár két énekese összesen 33 kilót fogyott!

Életmódot váltott a Megasztár 2024-es évadának két felfedezettje, Imreh Zsanett és Szilágyi József.

A Megasztár élő show-jára sokat készültek a tehetséges énekes-jelöltek (Fotó: TV2 / hot! magazin)

Imreh Zsanett a Megasztárról:„Három hónap alatt 20 kilót fogytam!”

Imreh Zsanett több oldalról is tett azért, hogy megszabaduljon a felesleges kilóktól, de azt is elárulta, hogy nem volt könnyű az elmúlt három hónap.

Az életmódváltás mellett egy olyan piercinget rakattam be, ami segíti az emésztést.

– Valamint igyekszem kisebb adagokat enni, és emellett elkezdtem edzeni is. A testedzés azért is volt fontos, mert a műsorral együtt egyfajta teher is megérkezett az életembe, amely levezetésében segít a mozgás. Mentálisan is sokkal jobban érzem magam, ha edzek. Futok, nyújtok, jógázok és súlyokat emelek, de van, hogy csak kimegyek az erdőbe, és a saját jógagyakorlataimat végzem el a természetben – kezdte a hot! magazinnak Zsanett, aki bámulatos eredményt ért el rövid időn belül.

Három hónap alatt nagyjából húsz kilót fogytam.

– Őszintén szólva nem ajánlom másoknak ezt a tempót, mert azért elég stresszes volt, hogy ilyen hirtelen ennyivel kevesebbet ettem. Ennek ellenére örülök, hogy sikerült megszabadulnom ennyi súlytól, mert sokkal jobban érzem magam most a bőrömben – mondta Zsanett.

Bár az első adásban a Megasztár kiesői közé került, mégis csodálatos eredményt ért el (Fotó: Mate Krisztian)

Imreh Zsanett fogyása mellett hobbijáról is vallott

Zsanett számára nagyon fontos a természet, ezt a szeretetet a külsejével is kifejezi. Számtalan szimbólum lóg a nyakában, de sokszor az arcára is felfest néhány motívumot.

– Ezek a szimbólumok kötődnek hozzám, egyfajta állatmotívumok vannak rajtam. Számomra fontos, hogy a természethez közel legyek, mert engem ez tölt fel. Ha pedig olyan helyen vagyok, ahol nem tudok igazán kapcsolódni a természethez, akkor gyakran törökülésben ülök, akár a földön – mondta Imreh Zsanett, a Megasztár 7. évadának felfedezettje.

Józsi úgy érezte, a testalkata miatt idősebbnek néz ki (Fotó: TV2)

Szilágyi József a Megasztár 2024 zsűrijének, nézőinek és magának is tetszeni szeretne

A háromgyermekes édesapa álma az, hogy elismert előadó lehessen. Ehhez azonban elengedhetetlen, hogy jól bírja a Megasztár színpadán a mozgást.

– A színpadi jelenléthez szükséges az, hogy jó legyen a kondim, ezért határoztam el, hogy életmódot váltok. Elhagytam az egészséget károsító, hizlaló ételeket és azok hozzávalóit, mint például a kenyér és a cukor. Amikor láttam magam a tévében, akkor szembesültem azzal, hogy idősebbnek nézek ki, mint egy 31 éves átlagos férfi. Szeretnék jobban tetszeni magamnak és a környezetemnek – mondta az édesapa, majd hozzátette: