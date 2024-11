20 évig képtelen volt lefogyni Kata: ezzel a módszerrel végül 20 kilótól szabadult meg

Kata szerint, aki vékony, el sem tudja képzelni, hogy milyen rossz kövérnek lenni, hisz nem kényelmes, minden nehézkes. Azt üzeni a sorstársainak, hogy tanuljuk meg máshogy szeretni magunkat, ahelyett, hogy mindent megeszünk, amit megkívánunk.

„Édesszájú vagyok”

A gyerekápolónő hölgy világéletében túlsúlyos volt. Egyetlen lányát 26 évesen szülte, az igazi mélyrepülés csak ezután jött, már ami a plusz kilókat illeti, hiszen körülbelül húsz évig folyamatosan hízott.

Kata éveken keresztül csak szedte fel a pluszkilókat... Fotó: Fanny magazin

– Egyáltalán nem tett boldoggá a túlsúly, de nem éreztem magamban erőt, hogy lefogyjak – mesélte Kata a Fanny magazin hasábjain. – Rettenetesen hízékony vagyok. Ha ránézek a szénhidrátra, egy kilót hízok. Ha megeszem, akkor kettőt. Időnként belefogtam egy-egy fogyókúrába, de amit leadtam, az mindig visszajött. Kövérként nagyon fájó látni, hogy más büntetlenül eszik, ráadásul iszonyú édesszájú vagyok. Már ismerem magam annyira, hogy tudom, mire vagyok képes fogyókúra kapcsán, így biztos vagyok benne, hogy egy nagyon szigorú étrendet képtelen lennék tartani. A hétköznapi életben nem akadályozott a túlsúly, hisz mindent meg tudtam csinálni. A házunk tetőtere be van építve, nem okozott gondot a lépcsőzés sem. Ettől függetlenül kényelmetlen volt, kövéren nem úgy fér el az ember az autóban sem, hisz például szorul a pocak. Ami nehézséget okozott, az a túrázás, pedig szeretek kirándulni. Egyszer például a Ram-szakadékhoz mentem egy csoporttal, és rettentő rossz volt, hogy néhányan csak a Prédikálószékig jutottunk.

„Szeretnék majd unokázni”

Miután felnőtt a lánya, úgy érezte, hogy itt az ideje a saját javára fordítani a felszabadult időt.

– Ugyanazt a szabadságot éreztem, mint amit egy tini, vagy fiatal él át – árulja el. – Nem kell a munkám kívül semmi egyebet időre csinálnom. Kinyílt a világ, kedvemre járhatok színházba, kirándulni, szabadidős programokra, akár a férjemmel vagy a barátnőkkel.

Jól akartam magam érezni, ezekhez pedig kell állóképesség, és fel is kell tudni öltözni. Mindig ott motoszkált bennem, hogy nem kellene teljesen tönkre tenni magam, ráadásul nagyon szeretnék majd unokázni.

Ezek adták a motivációt, illetve egy óriási löketet adott az az élmény is, amikor anyukámnál tűzifát pakoltunk be a családdal. Úgy lihegtem a fáradtságtól, hogy a lányom párja, akit egyébként nagyon szeretek, azt mondta: Kati, úgy sajnállak. Nem akartam, hogy sajnáljon! Azóta is gyakran megemlítem neki, hogy az a mondata, mennyire mellbevágott akkor.