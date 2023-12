Így aludd magad vékonyabbra: 6+1 tipp, amivel alvás közben is égetheted a kalóriákat

Lehet, hogy azt hiszed, hogy amikor alszol, csak mozdulatlanul fekszel és nem történik semmi a szervezeteddel, azonban nem is tévedhetnél nagyobbat, ugyanis a tested ilyenkor jelentős mennyiségű kalóriát éget el.

Ezekkel az egyszerű trükkökkel akár még alvás közben is többet fogyhatunk Fotó: Pexels

Az alapanyagcsere, más néven a BMR, az a kalóriamennyiség, amelyet nyugalmi állapotban égetsz el, amikor egyszerűen nem csinálsz semmit. A tested keményen dolgozik azon, hogy életben tartson, megemészti az ételt, feldolgozza a gondolatokat, érzéseket és érzelmeket, ehhez pedig energiára van szükség, kalóriák formájában.

Amikor alszol, a tested valójában regenerálódik és felkészül a következő napra, és ehhez is kalóriák elégetésére van szükség.

Ian Budd, a MyBmi fogyókúrás klinikai vezetője elmagyarázta, hogy bár nincs varázslatos megoldás arra, hogyan növeljük az alvás közben elégetett kalóriák számát, van néhány dolog, amit megtehetünk a BMR növelése érdekében. Lássunk is 6+1 tippet, hogy felturbózzuk az alapanyagcserédet!

Ezt csináld reggel

1. Emelj súlyokat

Az olyan kardióedzések, mint a séta, a futás és a kerékpározás nagyszerűek, de a súlyemelés a BMR növelésének kulcsa, mivel segít növelni az izomtömeget.

Az izmok működéséhez több energiára van szükség, mint a zsíréhoz, ezért még nyugalomban is több kalóriát égetnek el

– mondja Ian.

Természetesen nem kell egyből súlyemelő bajnoknak lenned, elég kisebb súllyal és több ismétléssel kezdeni.

Ezt csináld napközben

2. Legyen nálad fehérje

Azzal, hogy minden egyes étkezésed bőséges adag fehérjét tartalmaz, növelheted az éjszakai kalóriaégetést. Szakértők szerint próbáljuk ki, hogy csirkét, pulykát, halat vagy növényi alapú fehérjéket, például tofut vagy hüvelyeseket adunk az ételeinkhez.

3. Igyál zöld teát

Az American Journal of Clinical Nutrition című folyóiratban megjelent kutatás szerint napi három csésze zöld tea fogyasztásával valamivel több mint három százalékkal több kalóriát égetünk el egyik napról a másikra.

Ez jelentéktelennek tűnhet, de minden kicsi segít. Mindez a zöld teában található flavonoidoknak köszönhető. Ráadásul a koffeintartalmú kávéval ellentétben, amely hajnalig ébren tarthat, a zöld tea az l-theanin nevű aminosavat is tartalmazza, amely nyugtató hatású.

Ezt csináld esténként

4. Reggelizz úgy, mint egy király, vacsorázz úgy, mint egy koldus

Igaz a régi mondás: egyes kutatások szerint ugyanis a késő esti nagy, kalóriadús étkezés károsan hat a fogyásra. Ezért tanácsosabb a kisebb, fehérjében gazdag ételeknél maradni lefekvés előtt.

Valójában a lefekvés előtt 30 perccel elfogyasztott, fehérjében gazdag snackről megállapították, hogy potenciálisan támogatja az anyagcserét és a testösszetételt (de valószínűleg csak akkor bölcs dolog, ha könnyű vacsorát ettél).

5. Törekedjünk a minőségi alvásra

Az alvás önmagában is belépőjegy a karcsúbb testhez.

– Mindig törekedjünk arra, hogy minden éjszaka hét-kilenc órát jó minőségű alvással töltsünk. A rossz alvás megzavarhatja az anyagcserét és megváltoztathatja a hormonális szabályozást, ami idővel növelheti az étvágyat. Ez egy ördögi kört hozhat létre, amelyben a rossz alvás súlygyarapodáshoz és anyagcserezavarokhoz vezet, ami viszont megnehezítheti a jó minőségű alvás elérését – fejtette ki Alison Jones, a Sealy UK alvásszakértője.

6. Ne aludjunk túl melegben

Szeretsz jó melegen aludni? Nos, ez nemcsak az energiaszámlák miatt nem tanácsos, hanem az egészséged miatt sem.

– A szoba hőmérséklete segíthet a szervezetednek több kalóriát elégetni, mivel a stabil testhőmérséklet fenntartásán dolgozik. A barna zsírszövet, vagy barna zsír a zsír egy olyan típusa, amely kalóriát éget a hőtermeléshez – mondta a szakértő, majd még hozzátette:

– A fehér zsírral ellentétben, amely energiát raktároz, a barna zsír anyagcsere-aktív, és hozzájárul a kalóriafelhasználáshoz. A hűvösebb hőmérsékletnek való kitettség alvás közben serkentheti a barna zsír aktivitását, mivel az a testhőmérséklet fenntartásán dolgozik, ami az extra kalóriák elégetéséhez vezet.

A National Institutes of Health kutatása azt ajánlja, hogy kapcsoljuk le a fűtést 19 Celsius-fokra, mivel ezzel hét százalékkal több kalóriát égethetünk el pusztán alvás közben.

+1 Győzzük le a stresszt

Ha az életünk túlzottan stresszessé válik az nagy hatással lehet az egészségünkre és a jólétünkre is, mivel a magas stresszszint nemcsak rossz alváshoz, hanem túlfogyasztáshoz is vezet. Alison szerint a stressz kezelésével javíthatjuk az alvás minőségét és növelhetjük az alvás időtartamát is.

– Ha stresszevő vagy, a stressz kezelése segíthet elkerülni, hogy teli hassal feküdj le. A teli gyomor okozta kellemetlenségek zavart éjszakai alváshoz vezethetnek, és ördögi kört alkothatnak, még több érzelmi evés, még nyugtalanabb alvás – mondta.

Próbálj meg lefekvés előtt stresszoldó technikákat gyakorolni, mint például a meditáció és a mélylégzés a levezető rutinban – írja a The Sun.