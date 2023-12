„50 fölött is le lehet fogyni!” - elárulta a titkát a csodán keresztülment Katalin

Sok fiatal lány küzd testkép zavarral. Koplalnak, sanyargatják magukat, miközben valójában csinosak és karcsúak. Baranyiné Hajdú Katalin tini kora óta diétázik, pedig saját elmesélése szerint, akkor még semmi szüksége nem volt rá. A plusz kilók csak a két terhessége idején kezdtek el megjelenni - írja a Fanny Magazin.

Fantasztikusan lefogyott Katalin / Fotó: Pixabay

„Kipróbáltam az összes diétát”

Mindkét lányával 20 kilót hízott. Az első terhességénél 90 kiló volt, de a szoptatás időszakában lement 21. Másodszor is 90 kilósan ment szülni, amit sokáig csak 85-ig tudott leküzdeni.

– A fekete öves fogyókúrázók táborába tartozom – meséli viccelődve. – Mindenféle fogyókúrát kipróbáltam, mindegyikről írásos dokumentációm van, és szépen le is vannak fűzve. Ahogy a Koktél című filmben Tom Cruise előhúzza a pult alól a sikertörténetet, én úgy húzok elő bármikor egy fogyókúrás receptet. Mindet kipróbáltam a fogyás reményében. Például a 90 napos diétát, amit persze nem bírtam 90 napig. Aztán volt többek között narancs-, citrom-, tojásdiéta.

Az utóbbiak két hetes fogyókúrák. Alig vártam, hogy végük legyen, térjen minden vissza a régi kerékvágásba és újra ehessem a megszokott, kedvenc ételeimet. Arról nem is beszélve, hogy az éhségtől rettentő ideges és feszült voltam, pedig szerencsére alapjáraton jókedvű vagyok.



„Vágytam a régi alakomra”

Katalin akkor elégelte meg véglegesen a súlyfelesleget, amikor már a lábai is fájtak, nem tudott sportolni, és egy Baker-cisztát is találtak nála. Ekkoriban kérdezte meg tőle egy ismerőse: miért nem próbálod ki a keto diétát?

– Nem akartam elfogadni, hogy plusz tíz kilóval éljem le az életemet – vallja be. – Tényleg szerettem volna visszanyerni a régi alakom. Azt is sokszor hallani, hogy 50 évesen már úgyse tudsz lefogyni. De én nem érzem magam ennyi idősnek, belül sokkal fiatalabb vagyok, és nem voltam hajlandó elhinni az ilyen állításokat. Ráadásul az is bennem volt, hogy megmutassam a lányaimnak; meg tudom csinálni. Mindig azt mondtam nekik, hogy nincs lehetetlen. Ezzel is szerettem volna bebizonyítani, hogy valóban így van. Azt gondolom, hogy a kitartásommal nincs gond. Korábban inkább azért fulladt kudarcba minden kísérletem, mert azok mind fogyókúrák voltak, szenvedéssel telt minden nap. A keto étrend inkább egy életmódváltást jelent.

Rendbe jött az egészsége

Egy keddi napon döntötte el, hogy másnap, vagyis szerdán belevág a keto diétába és csatlakozik egy csoporthoz. Mindennek már 24 hete, egész pontosan 162 napja. A célját, a mínusz 10 kilót öt hónap alatt érte el. Azóta eltűnt a cisztája és tökéletes a vérképe.

– Saját illatszer üzletemet vezetem Makón – árulja el. – Ezért is, mindig fontos volt, hogy mit látok a tükörben, hogy ápolt legyek. Mivel a munkámban csak a pult mögött látszódom, öltözködéssel próbáltam eltüntetni azokat a részeket, amik szerintem nem olyan előnyösek. Olyan jó érzés, hogy amikor valamiért kijövök a pult mögül, a vásárlók rácsodálkoznak, hogy mennyit fogytam. Szerencsére nem dobtam ki a régi ruháimat, a szekrényben vártak rám. Hihetetlen, hogy újra fel tudom húzni a régi farmert, blúzt. Már nem puffadok, nem fájnak a lábaim, nagyon jól érzem magam a bőrömben.

Már nagyok a lányaim, remélem, hogy majd eljön az idő, amikor nagymama lehetek, és szeretnék majd futkározni az unokáim körül. A férjem és a lányaim is büszkék rám. Azt szeretném üzenni minden 50 év fölöttinek, hogy helyesen összeválogatott étrenddel, akár mozgás nélkül is le lehet fogyni.

Miről mondott le? Katalin minden hétre teljes étrendet kap, ám lazán kezeli a beütemezett fogásokat, a keto elveit viszont komolyan veszi, nincsenek jutalmazós napok.

– A hagyományos kenyér, péksütemény már a múlté. Búzaliszt helyett mandulalisztet, lenmaglisztet és kókuszlisztet használok. Kedvenc ételem a sajtos tészta volt, helyette lett csikedli, ami olyan, mint a galuska, csak csirkemellből készül. Nem hiányzik semmi, mert mindig jókat, finomakat eszem. Érdekes, de régen, ha elém raktak volna egy karfiolt, biztos, hogy nem ettem volna meg. Most meg imádom, a brokkolival együtt. Ugyanígy korábban a hagymát se kedveltem, most meg lelkesen karikázom rá a húsokra. A család is szereti az új ízeket, vegyítem nekik a hagyományos ételeket az új receptjeimmel. Ha például nekik bolognait készítek spagettitésztával, magamnak cukkinicsíkokkal tálalom.

Lassulhat az anyagcsere

– Katalin nehéz helyzetben volt, amikor elkezdtük a közös munkát, mivel korábban gyakran sanyargatta a testét. Ha valaki hetekig, hónapokig túlzottan alacsony kalóriabevitel mellett próbál fogyókúrázni a folyamatos kínzó éhség mellett, az anyagcseréje lassul. Idővel az éhség nyer és a személy elkezd kontrollálatlanul enni. Ekkor a keservesen leadott kilók visszajönnek, de nem ez a legnagyobb probléma. A test „tanul” az esetből és minden következő próbálkozásnál egyre nehezebbnek tűnik a zsírvesztés. Mire egy nő a negyvenes éveihez közelít, olyan sokszor ismételte ezt meg, hogy gyakran szinte kilátástalannak érzi a helyzetet, és azt hiszi, a hormonális változások miatt nem tud fogyni. Megfelelően összeállított keto étrend mellett a korábbi diétás hibák kijavíthatóak és ínycsiklandó ételek segítségével tudják elérni a résztvevők a vágyott alakot – mondja Seres Andrea.