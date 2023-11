Izzik a levegő: ez a 4 csillagjegy még 2024 előtt rálel a Nagy Ő-re

Egyedül vagy? Van, aki sokra értékeli a magányt, van, aki képtelen egyedül eltölteni egy rövidebb időszakot is – az azonban mindenkire igaz, hogy keresi a Nagy Ő-t. Nincs olyan ember, aki ne vágyna arra, hogy rátaláljon élete szerelmére, a lelki társára, akivel aztán leélheti az egész életét. Persze ez nem is olyan egyszerű! Pár csillagjegy szülötteinek azonban nagyszerű hírünk van: horoszkópjuk sok jóval kecsegtet, ugyanis a csillagok állása szerint még idén betoppanhat életükbe a nagybetűs Szerelem. Hogy kik ők, most eláruljuk!

Elég nyitott szemmel járnod, és talán még az év végéig rátalál a nagy szerelem Fotó: Shutterstock

4 csillagjegy, aki még idén rátalál a lelki társára

Kos

Az év utolsó két hónapja olyan csillagállásokat biztosít a Kosoknak, ami a lelki társuk felé tereli őket. Most olyan örömben, olyan heves érzelmekben lehet részed, mint még soha. Rátalálsz valaki olyanra, aki megadja neked a teret, hogy lángolhasson a tüzed, ugyanakkor képes megnyugtatni is, hogy ne lobbanjon el a láng túl hamar. Kosként először érzed úgy, hogy a függetlenséged nem szenved csorbát, ha valaki a gondodat viseli, és most először tudod: nem kell mindig erősnek lenned.

Mérleg

Végre rátalálsz arra a szerelemre, amit oly régóta megérdemelsz: lelki társaddal nem csak minden szinten fogtok kötődni, de mellette tudatosul benned, hogy nem kell mindig mások elvárásai szerint tenned, másokat kiszolgálnod a saját károdra. Igen, az általad oly sokra tartott egyensúlyra és diplomáciára szükség van, ám néha annak is eljön az ideje, hogy kimondd az igazat még akkor is, ha ez valakinek rosszul esik. Ez az, amit szerelmed, lelki társad megtaníthat neked – akár még az idén.

Ikrek

A csillagoknak hála még idén rátalálhatsz a másik feledre. Vigyázz azonban! Tartsd kordában a lelkesedésed egészen addig, amíg meg nem bizonyosodtál róla, hogy valóban a Nagy Ő-re találtál rá, és a kezdeti szikra egy hosszan tartó kapcsolat lángjává hevülhet. Vannak lelki társak, akiket nem azért ad nekünk az univerzum, hogy mellette éljük le az életünket, hanem hogy valami fontosat tanuljunk tőlük, ami által többé válunk. Könnyen lehet, hogy rád ezúttal egy olyan utazás vár, mely során önmagadat ismered meg minden eddiginél jobban.

Oroszlán

Sajnos az Oroszlánok hajlamosak nagy, romantikus gesztusokat tenni még azelőtt, hogy igazán megismernék partnerüket és igazán elkezdenének kötődni hozzá. Lelki társad mellett azonban rá fogsz jönni, hogy kell lassítani, miként kell a helyén kezelni egy kapcsolat fázisait és hogyan add magad oda egy kapcsolatban igazán őszintén és külsőségek nélkül. Emlékezz: nem kell azonnal a partnered bűvkörébe kerülnöd, mert a rózsaszín köd csak elhomályosítja a látásod és tévutakra visz – és talán épp emiatt maradsz le az igaz szerelemről.