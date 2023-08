Van remény a csalódás után: erre a négy csillagjegyre több Nagy Ő is vár a világban

Egy szakítás mindenkit megvisel, ám vannak, akik sokkal tovább gyászolják egy kapcsolat végét, sőt, olyanok is akadnak, akik úgy érzik: végre megtalálták a Nagy Ő-t, az Egyetlen Igaz Szerelmet, és elhalasztották. Azt mondják, egyetlen Igazi vár ránk, és ha épp egy olyan személlyel ér véget a szerelem, akiben az egyetlen lelki társunkat láttuk, bizony még keservesebbül érezzük magunkat. Sokan azonban úgy vélik, négy csillagjegy számára – a horoszkópjukból adódó személyiségjegyeiknek köszönhetően – van még remény: rájuk ugyanis nagy valószínűséggel több igazi vár. Most eláruljuk, kik is ők.

Van, akire többször is rátalálhat az "egy igaz szerelem"? Fotó: Asad Photo Maldives / Pexels

4 csillagjegy, akiknek több lelki társuk is lehet

Ikrek

Mint ahogy nevük is mutatja, az Ikrek csillagjegy szülötteiben kettősség húzódik meg, mely természetesen a párkapcsolatikra is kihat. Kíváncsi és alkalmazkodó természetük lehetővé teszi, hogy rendkívül különféle emberekkel alakítsanak ki mély és erős köteléket. Az Ikrek rendkívül jól kommunikálnak, aminek köszönhetően, mély, egyszerre érzelmi és intellektuális kapocs alakul ki köztük és partnerük közt.

Mérleg

Az egyensúlyra törekvő Mérlegeket a Vénusz, a szépség és a szerelem bolygója uralja. Mivel harmóniára törekszenek, szerelmükkel nem csak érzelmi, de intellektuális köteléket is kialakítanak. Épp emiatt képesek rendkívül különféle emberekhez ugyanolyan erővel kötődni. A Mérlegek olyan kapcsolatot keresnek, melyben magukból és partnerükből is kihozhatják a legtöbbet.

Nyilas

A Nyilasok nyitottak és kalandkeresők: kutatják a tudást, az igazságot, így életútjuk során a lehető legkülönfélébb emberekkel hozza össze őket a sors. Ez a hihetetlen változatosság pedig a szerelmi életükre is kihatással van. Ráadásul épp kutató, felfedező jellemük az, ami lehetővé teszi számukra, hogy a legkülönfélébb helyen találjanak rá a lelkitársaikra – akár az életük során többre is.

Vízöntő

A Vízöntőt az újítás, a megújulás jellemzi, így nem csoda, ha képes újra és újra rátalálni a Nagy Ő-re. Az egész jellemük arról szól, hogy nyitottak legyenek, előremutató gondolkodásúak, így sokkal könnyebben alakítanak ki mély és őszinte kapcsolatokat, mert elengedik az elvárásokat, a társadalmi és szociális normák okozta kényszereket.