Szerelmet keresel? Eláruljuk, csillagjegyed szerint milyen pár illik hozzád!

Úgy tartják, csillagainkban a sorsunk és a jellemünk. Születésünk pillanata határozza meg, milyenek leszünk és milyen úton halad majd az életünk: kibe szeretünk bele, kiket tekintünk igazi barátunknak, kik lesznek, akik képtelenek sokáig megmaradni egy kapcsolatban és kik azok, akik a hűség mintaképei lehetnek. Most eláruljuk, mely csillagjegy-párosítások a legszerencsésebbek a szerelemben.

Eláruljuk, kik illenek össze igazán a horoszkóp szerint Fotó: Asad Photo Maldives / Pexels

Szerelmi horoszkóp: ezek a csillagjegyek illenek egymáshoz a legjobban

Kos és Vízöntő

A Kos-Vízöntő páros életében soha nincs egyetlen nyugodt pillanat sem, ami kiváltképp izgalmassá teszi a kapcsolatukat. Mindkét jegy kalandkereső, nyitott az újdonságra, így jó páros lehetnek. Míg más párok egy idő után ráunnak egymásra, ez náluk szóba sem jöhet!

Bika és Rák

Ez az a két jegy, amely kívül-belül megérti egymást. Ők valóban egy hullámhosszon vannak az élet minden pillanatában, így kapcsolatuk az idővel csak még erősebb lesz.

Ikrek és Vízöntő

Az Ikrek és a Vízöntő olyannyira megérti egymást, mintha évek óta ismernék egymást. Emellett kreatív energiáiknak hála is jól kiegészítik egymást, így minden együtt töltött percet élveznek - ugyanakkor azzal is tisztában vannak, milyen fontos az énidő, az egyedül töltött idő.

Rák és Halak

E két víz jegy nem csak egymást, de magát is kiválóan ismeri. A Halak életét a kapcsolatok teszik teljessé, míg a Rákokét a másokról való gondoskodás, így jó páros lehetnek.

Oroszlán és Nyilas

Mindkét jegy szülöttei élvezik az életet, szenvedélyesek, segítenek másoknak is elérni a céljaikat. Tűz jegyűek, akik büszkék rá, hogy megértik egymást, ami miatt igazán összeillenek. Már-már kábító, milyen szeretettel és szenvedéllyel viszonyul egymáshoz ez a pár.

Szűz és Bika

E két föld jegy nem csak gyakorlatias, de könnyedén veszi a mindennapokat, így a kapcsolatuk is összeszedett, nyugodt. Mindketten őszinték, ami miatt "hosszú távon szerelemre vannak ítélve".

Mérleg és Ikrek

A Mérleg és az Ikrek kapcsolata elsősorban intellektuális. Levegő jegyűek, akiknek a mentális stimulálás a legfontosabb, így az idő múlásával, ahogy egyre több mindent megtudnak párjukról, csak még erősebb lesz a kapocs köztük.

Skorpió és Rák

Van, hogy két érzelmes, szenvedélyes ember nem képes egymás mellett megmaradni - a Rák és a Skorpió esetében azonban nem ez a helyzet. Sőt, náluk mintha épp ez a szenvedély lenne az, ami olyan jól összeköti őket. Ráadásul mindketten hasonló célokért küzdenek hasonló elgondolások mentén, ami ugyancsak jó párossá teszi kettejüket.

Nyilas és Kos

Két tűz jegy, egy robbanékony pár: őrült energiák szabadulnak fel e két csillagjegy kapcsolatából, mely idővel csak még erősebbé, még túlfűtöttebbé válik.

Bak és Bika

Azt mondják, a Bak és a Bika illik össze a legjobban az összes jegy közül, miután nem csak imádják, de mélyen tisztelik is szerelmüket. Belőlük kerülnek ki leggyakrabban azok, akikre csak lelki társakként hivatkozik mindenki.

Vízöntő és Ikrek

Ha ez a két jegy egymásra talál, olyannyira szoros lesz a kapcsolatuk, hogy nem ritkán egymás mondatait fejezik be. Már-már misztikus a közöttük lévő kötelék. Noha mindketten nagyra értékelik az egyéniséget, egymás társaságában meg tudják találni az egyensúlyt, hogy önmaguk is maradjanak, és együtt is legyenek - örökké.

Halak és Skorpió

Egy Halak és egy Skorpió párosa olyan szoros köteléket alkot, mintha egyek lennének. Mindent akarnak tudni a másikról és nem félnek a végletekig romantikusnak sem lenni.