Egyedül könnyebb? 4 csillagjegy, aki mindennél többre értékeli a magányt

Megfigyelted már, hogy akadnak, akik minden percüket társaságban töltik, és rögtön elkezdenek pánikolni, ha egyedül maradnak? Alighanem ők azok, akik kapcsolatból kapcsolatba ugrálnak, és nem tudják értékelni az egyedüllét csodáit. Mások azonban mintha épp akkor töltődnének fel, amikor nem nyüzsög körülöttük senki, és ha épp nincs senkijük, akkor sem búslakodnak. Sőt! Ők azok, akikre magányos farkasokként hivatkozunk. Vajon te is közéjük tartozol? Horoszkópod elárulja!

Vannak, akiket kifejezetten feltölt, ha hosszabb-rövidebb időre egyedül maradnak Fotó: Mostovyi Sergii Igorevich / Shutterstock

Magányos farkas csillagjegyek

Kos

A Kos csillagjegy gyermekei természetüknél fogva született vezetők, energiával és szenvedéllyel telik. Nem követik a tömeget, inkább a maguk útját járják - és nem csak képletesen, de sokszor fizikai valójukban is. Szeretik irányítani a sorsukat, ám azt nem tűrik, hogy más mondja meg, mit tegyenek. Épp ezért vannak el olyan jól magukban. Persze tudnak ők csapatban is játszani, de igazán szólóban tündökölnek.

Vízöntő

A vízöntők nagy felfedezők, kreatív gondolkodók, akik számára az egyéniség és a függetlenség mindennél fontosabb. Nem csoda hát, hogy a magányos farkasok táborát erősítik ők is. Ugyan szeretik a társaságot, kiváltképp a mély beszélgetéseket, ők azok, akik előszeretettel vonulnak vissza, hogy feltöltődjenek.

Rák

Ha a Rák csillagjegy szóba kerül, mindenkinek egy otthon melegét szerető, családi kötelékeket, közeli kapcsolatokat mindennél többre tartó karakter jut az eszükbe - nagyon helyesen! Azonban hiába imádják a családjukat és szűkebb baráti körüket mindennél jobban, emellett rettentően függetlenek is, amiről sokan megfeledkeznek. Épp olyanok, mint az állat, ami jellemzi őket: van egy kemény külső páncélzatuk, amit nehéz áttörni, és aminek védelmét ők is előszeretettel élvezik. Épp ezért sokszor megválogatják, kit is engednek közel magukhoz.

Skorpió

A Skorpiókat mindig rejtély övezi: gyakran félreértettek, titkolózók, ez azonban sok esetben csak a felszín. Legbelül, mint a víz jegyek általában, mélyen érzelmesek és ösztönösek. Független lelkek, akik megválogatják a körüket: többre tartják a minőséget a mennyiségnél, és noha nagyra értékelik az igazán mély kapcsolatokat, ha ezekre nem találnak rá, nem félnek az egyedülléttől sem - kiváltképp akkor, ha épp saját lelki fejlődésükre fókuszálnak.