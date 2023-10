Ezt a 8 ételt SOHA ne edd szex előtt!

Tudjuk, hogy amit megeszünk, az hatással van a szexuális életünkre (is). Egy izgalmas randi előtt éppen ezért érdemes odafigyelni, hogy mi kerüljön a tányérunkra, hiszen a vágyfokozók mellett vágylombozó ételek is léteznek. Ez utóbbiakat gyűjtöttük most össze. Nem mindegy, hogy randevú előtt mit eszünk, hiszen míg egy jól összeállított menü képes fellobbantani a szexuális vágyat, ugyanígy vannak olyan ételek is, amelyek gyorsan tönkretehetik a romantikus hangulatot. A Mindmegette megmutatja, hogy mit ne egyél, ha szeretnéd elvarázsolni a párod.

Ezeket az ételeket jobb, ha kerülöd szex előtt

1. HÜVELYESEK

A bab, a lencse, a csicseriborsó és más hüvelyesek könnyen okoznak emésztési zavarokat. Ennek oka, hogy olyan rostokat és cukrokat tartalmaznak, amelyeket az emberi szervezet nem tud a szokásos módon megemészteni: valójában a bélrendszerünkben lévő baktériumok bontják le őket, erjedést előidézve. Ettől viszont puffadtnak és gázokkal telinek érezzük magunkat, ami nem jön túl jól, ha éppen szexelni szeretnénk.

2. KERESZTES VIRÁGÚ ZÖLDSÉGEK



A brokkoli, a kelkáposzta, a káposzta és a bok choy tápanyagokban bővelkedő, egészséges zöldségek. Magas rosttartalmuk mellett ezek a szuperélelmiszerek glükozinolátokban gazdagok – azaz olyan természetes vegyületekben, amelyek ként tartalmaznak, és emésztve kénszagú gázt termelhetnek.

3. FOKHAGYMA ÉS HAGYMA

A fokhagyma és a hagyma is tartalmaz kéntartalmú vegyületeket. Amikor a hagymát megrágjuk, a kénvegyületek gázt szabadítanak fel, amely a szájban lévő baktériumokkal keveredik, és ami aztán kellemetlen szagú lehet – és sajnos ez az „illat” tartós is. Az emésztés után ugyanis a melléktermékek felszívódnak a véráramba, és a tüdőbe jutnak, ahonnan kilélegezzük. A hagymaszag nem vonzó, mint tudjuk…

4. EGYSZERŰ SZÉNHIDRÁTOK

A fehér kenyér, a fehér tészta és a burgonya egyszerű cukrokat tartalmaznak, amelyek azonnali energiát küldenek a szervezetbe. Ez a fellendülés azonban nem tart sokáig: az energiacsúcs után a fáradtság letaglózó lehet.

5. VÖRÖS HÚSOK



Nem kell teljesen kerülnünk a marhahúst a randevúk estéjén, de bizonyos vörös húsfajtáktól inkább álmosak leszünk, mintsem lepedőakrobaták. A zsír ugyanis a legnehezebben megemészthető tápanyag szervezetünk számára, és ahhoz, hogy ez viszonylag zavartalan legyen, a szervezetünk az energiánk nagyobb részét a gyomor-bél rendszerbe irányítja. Szóval: ha ragaszkodunk a marhahúshoz, és a szexhez is, akkor viszlát rib eye steak, helló sirloin tip steak!

6. TEJTERMÉKEK

Még ha nem is szenvednünk laktózintoleranciában, a tejtermékek okozhatnak olyan kellemetlen panaszokat, mint puffadás, gázképződés vagy gyomorégés. Ezenkívül a tejtermékek általában magas zsírtartalmúak, ezért az emésztés ideje alatt lomhának, lustának érezhetjük magunkat, nem lepedőakrobatának.

7. RÁNTOTT ÉTELEK

A zsíros ételek puffadást, rosszabb esetben akár hasmenést is okozhatnak, és ahogy már írtuk, le is lassítanak. A legjobb, ha a randi előtt elkerüljük az ilyen ételeket.

8. BIZONYOS ITALOK

A cukoralkoholokat tartalmazó italok – például az alacsony kalóriatartalmú vagy cukormentes italok – emésztési problémákat okozhatnak, mivel ezek a cukorhelyettesítők nem szívódnak fel teljesen a bélrendszerünkben. Az alkoholfogyasztást is érdemes korlátozni, hiszen az alkohol csökkentheti a tesztoszteronszintet, és ez csökkentheti a szexuális vágyat.