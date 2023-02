Itt a titok: Ettől az egyszerű trükktől lesz szexi és lapos a hasad!

Jó megoldást nyújthatnak a felülések és egyéb, kimondottan a hasizmot erősítő gyakorlatok, amiknek köszönhetően valóban tónusosabbá válhat a hasi rész, azonban ezek a praktikák a derekadról már nem tüntetik el a zsírt.

Mindenki szexi, lapos hasat szeretne, mutatjuk, hogy érd el! Fotó: Pixabay

Azonban még így sem kell pánikolni, ugyanis a Diéta és Fitnesz egy egész pofás kis összeállítással segít nekünk, hogy ezt a gondot is megoldjuk. Az oldal szerint a nem kívánt derékhájtól rendszeres kardióedzéssel lehet a legjobban megszabadulni, azonban nem is mindegy, hogy milyen mozgást választunk.

Szerintük a leghatásosabb az úgynevezett intervall-edzés, amely a közepes és nagy intenzitású szakaszok váltakozását jelent. Tehát, ha például a futás mellett döntünk, akkor a laza kocogást kell gyors futással váltogatni.

Ezt pedig mindenképp érdemes kipróbálni, ugyanis a kutatások szerint egy 20 perces intervall-edzés a zsírégetés szempontjából hatásosabb, mint egy 40 perces, állandó ritmusú edzés. A legjobb az egészben pedig az, hogy ezt szinte minden mozgásformába be lehet építeni.

Kapunk is néhány tippet, amivel próbálkozhatunk.

Látható célok kitűzése

Fuss vagy biciklizz közepes tempóban, majd szúrj ki egy postaládát a nem túl távoli horizonton, és odáig sprintelj. De begyorsíthatsz a hegyre felvezető szakaszon, vagy az utca végéig is. Ha elérted, térj vissza a lassabb ütemű sporthoz. Ha a lélegzeted visszatért a normális tartományba, megint sprintelhetsz egyet – írja a diétaésfitnesz.hu.

Fontos az idő mérése

Az oldal arra is kitér, hogy figyeljük az órát, és két perc közepes tempójú mozgás után nyomjunk le egy perc nagy intenzitásút. Ezt ismételgessük 30 percig. Hallgassunk közben zenét, és készítsük el a saját intervall-playlistünket: egy lassabb, közepes intenzitású szám után jöjjön egy pörgős, majd újra egy lassabb. Egyszerűen sétáljunk, fussunk, vagy táncoljunk a kedvenc ritmusainkra.

Illetve arra is felhívják a figyelmet, hogy ha szeretnénk megszabadulni az úszógumiktól, akkor érdemes arra is figyelni, hogy mennyi sót, különleges szénhidrátot (pl: glikogén), nyers- és puffasztó ételt viszünk be a szervezetünkbe.