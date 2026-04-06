A tanyasi életet is lehet tanítani: Sipos Mihály bárkiből gazdát nevel

Sipos Mihály családjával Cegléd mellett, egy hatalmas tanyán él, ahol önfenntartó gazdálkodóként mindent maguknak termelnek meg, ami a mindennapi életükhöz szükséges. Amit pedig nem tudnak a saját tanyájukon előállítani, azt cserekereskedelem útján szerzik be más, közeli gazdáktól. Ez az életforma persze manapság nem teljesen szokványos, de talán éppen ezért sokakat érdekel. Ám mielőtt bárki is saját szakállára vágna bele a gazdálkodásba, érdemes Sipos Mihály szakmai napjainak egyikére ellátogatni, ahol kiderül, ki alkalmas, és ki nem erre az életmódra. Erről A mi történetünk mai adásában többet is megtudhatunk.

A mi történetünk Sipos családja mindenkit arra buzdít, hogy próbálják ki az életmódjukat (Fotó: SIPOS MIHALY/TULIPANOS TANYA)

Sipos Mihály és Siposné Ruszkai Krisztina A mi történetünk 6. részében egy szakmai napot mutatnak be, ahova három nagyon különleges „tanuló” érkezik: Tummerer Ildikó borász, Helt Enikő solymász és Halmai Péter vendégház-tulajdonos. Ennek kapcsán Misi a tanyasi gyorstalpaló hátteréről is mesélt.

Az évek alatt felismertük azt, hogy az általunk összegyűjtött, megszerzett és tapasztalati úton továbbfejlesztett tudást tovább kell adni azok számára, akik még konkrétan nincsenek benne a gazdálkodásban, de elindulnak az élelmiszer-önellátás rögös útján. Ezért kezdtünk el minden hónapban szakmai napot tartani, ahova olyan emberek jönnek, akik elkötelezettek a tiszta élelmiszer, az állattartás, vagy a tanyasi gazdálkodás iránt

– árulta el a családapa.

Sipos Mihály gyerekei születésük óta a tanyasi életben nevelkedtek, így számukra már természetes ez az életmód (Fotó: Sipos Mihály)

A mi történetünk Misije birkanyírást is tanít

A különböző területek közül, ahova az „oktató” betekintést enged, most éppen a birkanyírás volt terítéken, amit természetesen kipróbálhattak a résztvevők, bár ez nem mindenkinek nyerte el a tetszését azonnal. Tummerer Ildikó ugyanis nagyon tartott attól, hogy megsérül miatta az állat, így szinte remegő kezekkel állt neki, de Misi őt is addig biztatta, amíg sikerült belerázódnia a feladatba.

Hogy végül tényleg minden birka megússza-e sértetlenül, na meg, hogy miért is olyan fontos az önfenntartó gazdálkodás népszerűsítése, az A mi történetünk mai részéből derül majd ki.