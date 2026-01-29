Hatalmasat hibázott a Google: millióknak tett keresztbe, könnyen lehet, hogy épp neked is!

A Google bebizonyította: nem minden esetben járunk jól egy frissítéssel. Sőt!

Pórul jártak a Google Pixel-felhasználók Fotó: Unsplash

Noha a biztonságtechnikai szakértők minden adandó alkalommal hangsúlyozzák a frissítések fontosságát, kiemelve, hogy egy olyan számítógép vagy mobiltelefon, amin nem a legújabb, legnaprakészebb rendszer fut, bizony tárt karokkal várja a hackereket, épp ezért minden alkalommal érdemes azonnal frissítenünk, akár iPhone-t, akár Android-rendszerű mobilt használunk, akad olyan helyzet, amikor kiderül: a frissítés bizony kissé elhamarkodott volt, és több kárt okoz, mint amennyi hasznot hajt. Nos, a Google saját telefonjának, a Pixelnek a felhasználói épp ezt tapasztalhatták meg a közelmúltban.

Csúnya pofonba szaladt bele a Google, de a felhasználók itták meg a levét

A 9to5Google oldala számolt be arról, hogy a Google Pixel mobiltelefonokra szánt januári frissítése eléggé fapadosra sikeredett. Sok felhasználó panaszkodik azóta a wifit, illetve a bluetooth-t érintő problémákra: egyszerűen egyik funkció sem akar azóta rendesen működni nekik, pedig (lássuk be!) két eléggé fontos, tömegek által használt okostelefon-funkcióról beszélünk! A bluetooth nem kapcsol be, míg a wifi nem talál hálózatot. Ha ez nem lenne elég, elszórtan a Pixel-telefonok kameráját érintő hibákról is érkeztek jelentések a 2026-os első frissítés óta.