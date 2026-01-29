Voith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Adél névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hatalmasat hibázott a Google: millióknak tett keresztbe, könnyen lehet, hogy épp neked is!

Google
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 29. 09:30
frissítésokostelefon
Valamit nagyon elbaltázott a cég. Egyetlen húzással milliókat sikerült kiakasztania a Google-nak.
A szerző cikkei

A Google bebizonyította: nem minden esetben járunk jól egy frissítéssel. Sőt!

Elég rosszra sikeredett a Google új okostelefonos rendszerfrissítése.
Pórul jártak a Google Pixel-felhasználók Fotó: Unsplash

Noha a biztonságtechnikai szakértők minden adandó alkalommal hangsúlyozzák a frissítések fontosságát, kiemelve, hogy egy olyan számítógép vagy mobiltelefon, amin nem a legújabb, legnaprakészebb rendszer fut, bizony tárt karokkal várja a hackereket, épp ezért minden alkalommal érdemes azonnal frissítenünk, akár iPhone-t, akár Android-rendszerű mobilt használunk, akad olyan helyzet, amikor kiderül: a frissítés bizony kissé elhamarkodott volt, és több kárt okoz, mint amennyi hasznot hajt. Nos, a Google saját telefonjának, a Pixelnek a felhasználói épp ezt tapasztalhatták meg a közelmúltban.

Csúnya pofonba szaladt bele a Google, de a felhasználók itták meg a levét

A 9to5Google oldala számolt be arról, hogy a Google Pixel mobiltelefonokra szánt januári frissítése eléggé fapadosra sikeredett. Sok felhasználó panaszkodik azóta a wifit, illetve a bluetooth-t érintő problémákra: egyszerűen egyik funkció sem akar azóta rendesen működni nekik, pedig (lássuk be!) két eléggé fontos, tömegek által használt okostelefon-funkcióról beszélünk! A bluetooth nem kapcsol be, míg a wifi nem talál hálózatot. Ha ez nem lenne elég, elszórtan a Pixel-telefonok kameráját érintő hibákról is érkeztek jelentések a 2026-os első frissítés óta. 

Noha a problémák nem érintenek egységesen minden készüléket, az egyértelműen látszik, hogy nem egy-egy elszigetelt esetről van szó. Tekintve, hogy milliók használják a Pixel-telefonokat, elég komoly hibát vétett a Google. Előállt az a kivételes eset, hogy míg a felhasználók abban reménykednek, hogy a februári frissítések mihamarabb érkeznek, és meg is oldják a felmerült problémákat, addig a szakértők kivételesen azt javasolják a Pixel-felhasználóknak: inkább ne frissítsenek!

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu