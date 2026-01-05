Itt az Instagram új izgalmas funkciója, vedd át az irányítást

Ismerős az érzés, amikor megnyitod az Instagramot, és azt kérdezed: „Miért ezt dobja fel nekem?” Na, most az Insta végre ad erre egy választ – sőt, beleszólást is enged. Ez az Instagram új funkciója.

Új funkcióval bővül az Instagram

Az újdonság neve „Your Algorithm”. Magyarul: az ajánlórendszered. Az Instagram ugyanis figyeli, mit nézel végig, min pörgetsz át azonnal, mit lájkolsz, mit mentesz el. Ezekből próbálja megsaccolni, milyen témák érdekelnek – és ez alapján ajánl videókat, főleg a Reelsben (ezek a rövid videók).

A „Your Algorithm” menüben láthatod ezeket a témákat, és tudsz rajtuk állítani:

többet kérsz bizonyos tartalmakból,

bizonyos tartalmakból, és kevesebbet abból, ami idegesít vagy untat.

Leggyakrabban Reels nézése közben jelenik meg egy kis ikon vagy menüpont a jobb felső részen. Ha még nem látod, ne ijedj meg: az Instagramnál gyakori, hogy nem mindenkinek egyszerre kapcsolják be a funkciókat.

Bizonyos fiókoknál elérhető a javasolt tartalmak „visszaállítása” (reset). Ez olyan, mintha azt mondanád az Instának: „Kezdjük újra, mert rossz irányba mentünk.” Nem törli a fiókodat, csak az ajánlásokat teszi rendbe – aztán idővel újra „tanul” rólad.

Újdonság még, hogy a többképes posztokhoz, úgy nevezett – karusszel – már zenét is hozzáadhatsz. Feltöltöd a képeket, továbblépsz, és a szerkesztésnél megjelenhet a „Zene hozzáadása” opció. Így a fotóidnak is lehet hangulata – mint egy régi diavetítés, csak most nem kell hozzá magnó.

Ha eddig csak tűrted az Instagram ajánlásait, most már irányítani is tudod. Nem csodaszer, de néha pont ennyi kell.

