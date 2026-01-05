SátoraljaújhelyTisza-Adó14. havi nyugdíj
Itt az Instagram új izgalmas funkciója, vedd át az irányítást

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 05. 11:30
Kinyitotta a „fekete dobozt” az Insta: egy új menüben láthatod, milyen témák alapján ajánl, és ezt át is írhatod. Az új funkcióval magadra szabhatod, hogy mit láss.

Ismerős az érzés, amikor megnyitod az Instagramot, és azt kérdezed: „Miért ezt dobja fel nekem?” Na, most az Insta végre ad erre egy választ – sőt, beleszólást is enged. Ez az Instagram új funkciója.

Új funkció. Telefon kijelzőjén egy Insta applikáció
Új funkciót kap az Instagram / Fotó: Pixabay

Új funkcióval bővül az Instagram

Az újdonság neve „Your Algorithm”. Magyarul: az ajánlórendszered. Az Instagram ugyanis figyeli, mit nézel végig, min pörgetsz át azonnal, mit lájkolsz, mit mentesz el. Ezekből próbálja megsaccolni, milyen témák érdekelnek – és ez alapján ajánl videókat, főleg a Reelsben (ezek a rövid videók).

A „Your Algorithm” menüben láthatod ezeket a témákat, és tudsz rajtuk állítani:

  • többet kérsz bizonyos tartalmakból,
  • és kevesebbet abból, ami idegesít vagy untat.

Leggyakrabban Reels nézése közben jelenik meg egy kis ikon vagy menüpont a jobb felső részen. Ha még nem látod, ne ijedj meg: az Instagramnál gyakori, hogy nem mindenkinek egyszerre kapcsolják be a funkciókat.

Bizonyos fiókoknál elérhető a javasolt tartalmak „visszaállítása” (reset). Ez olyan, mintha azt mondanád az Instának: „Kezdjük újra, mert rossz irányba mentünk.” Nem törli a fiókodat, csak az ajánlásokat teszi rendbe – aztán idővel újra „tanul” rólad.

Újdonság még, hogy a többképes posztokhoz, úgy nevezett  – karusszel – már zenét is hozzáadhatsz. Feltöltöd a képeket, továbblépsz, és a szerkesztésnél megjelenhet a „Zene hozzáadása” opció. Így a fotóidnak is lehet hangulata – mint egy régi diavetítés, csak most nem kell hozzá magnó.

Ha eddig csak tűrted az Instagram ajánlásait, most már irányítani is tudod. Nem csodaszer, de néha pont ennyi kell.

A következő videóban négy frissítés látható:

 

