Sokféle trükkel, ezerféle hamis történettel próbálják az adathalász bűnözők ellopni mások adatait. A céljuk, hogy infókat gyűjtsenek rólad, és később a pénzedre is fenik a fogukat. A csalás során ezúttal szintet léptek, január óta nemcsak a Facebookon kísértenek, hanem már bármikor feltörhetik az Instagram-fiókodat is és akár nagy bajod származhat belőle. Légy óvatos!

A csalás egy aljas célt szolgált / Képünk illusztráció: shutterstock

Még most is alig tér magához B. Erzsébet, hogy egy csalás áldozata lett. A nyugdíjas asszonyra egy régi barátja írt rá az Instagram közösségi felületen január 9-én. Nem is sejtette, hogy a háttérben egy átverés készült ellene és valójában egy rejtélyes idegennel csetel.

Csalás áldozata lett

– Az általános iskolás osztálytársam volt, legalábbis azt hittem, hogy tényleg ő írt rám. A lányomat olaszul tanította az iskolában, egyáltalán nem gyanakodtam, hogy csalás az egész… – kezdte el mesélni a Borsnak Erzsébet, akivel az adathalász elhitette, hogy nagy segítségre van szüksége. Valójában a fiókja kellett neki!

Egy szívességet kért, mert részt vett valami versenyben. Kérte, hogy adjam meg a telefonszámomat. Idegennek sosem adtam volna meg, benne megbíztam. Rossz döntés volt.

– vallotta be az asszony.

A csalás ekkor egy következő szintje jött el: a netes bűnöző WhatsAppon küldött neki egy kódot a telefonszámára, amit Erzsébetnek meg kellett adnia az Instagramon. Ráment a küldésre, és megtörtént a baj. Erzsébet Instagram-fiókját az alak ellopta!

Eleinte az asszony észre sem vette, hogy már nem ő birtokolja a profilját. Az otthoni feladatait végezte, amikor pittyegett a telefonja. Az ismerősei jelezték neki, hogy csalás folyik az Instagramon – és ő az áldozat.

- A képeimet, a fiókomat is használta valaki. Az ismerőseim telefonon és Messengeren üzentek nekem, hogy tényleg én csinálom ezt? Mondom mit? - folytatta Erzsébet.

Ellopták a személyazonosságát

A pesti nő ekkor jött rá, hogy a saját Instájából kidobták, ott most más az úr. A neki küldött fotóktól elkerekedett a szeme: az adathalász az Insta-sztorijában írt történeteket, mintha ő lenne Erzsébet, azt hazudva az asszony ismerőseinek, hogy hatalmas pénzt kaszál Bitcoin bányászattal.

Hú, nagy kilátás! Nem hiszem el, hogy a Bitcoin bányászat valódi, most fektettem be ezer eurót (410 ezer forintot), és a befektetést követő 3 órán belül vissza kaptam 10 ezer eurót (4 millió forintot)! Isten áldjon meg benneteket!

– fogalmazott a netes csaló az Insta-sztoriban.