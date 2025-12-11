Durva változás jön januártól az Instán és a Facebookon: de vajon jól járunk vele? Aligha!

Alaposan átalakulnak a hirdetések januártól a Facebookon és az Instagramon. De vajon jó ez nekünk?

A Meta komoly változásokat vezet be a Facebookon és az Instagramon Fotó: Unsplash

Milliárdos büntetés után változtat a Meta: ez vár januártól a Facebook- és Instagram-felhasználókra

Jelentős változás jön 2026-tól a Facebook- és instagram-felhasználók életében. Dönthetnek ugyanis úgy, hogy kevesebb adatot osztanak meg magukról a közösségi oldalakat működtető Meta céggel. Ennek köszönhetően pedig kevesebb személyre szabott reklámra számíthatnak majd azok, akik ezt a lehetőséget választják. Elsőre nyilván ez jól hangzik, hiszen épp a Meta az, akinek adatkezelési gyakorlata kapcsán sok kérdés merült fel az utóbbi években-évtizedekben.

És akkor jöjjön a fekete leves: a reklámok száma ugyanis ezzel nem lesz kevesebb, csupán nem lesznek személyre szabottak a hirdetések. És itt jön az igazi kérdés: megéri ez nekünk? Hiszen egy részről annak nyilván mindenki örül, hogy kevesebb adata szivárog ki, azonban az is igaz, hogy ha már reklámokkal bombáznak minket, legalább olyanokkal tegyék, ami még hasznos is lehet nekünk – ehhez azonban ugye személyre szabott hirdetések kellenek.

A Meta döntése egyébként összefüggésben lehet azzal, hogy az Európai Bizottság igen vaskos, 200 millió eurós – kb. 76,9 milliárd forintos – bírságot szabott ki a vállalatra a reklámmentes előfizetési csomagok miatt.

