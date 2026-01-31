Durva szigorítás jön, elérhetetlenné válik a milliárdok által látogatott oldal – ennek főleg a férfiak nem fognak örülni!

Hosszú ideje zajlik a csatározás a brit törvényhozók és a világ legnépszerűbb és leglátogatottabb felnőttfilmes oldala, a PornHub között, aminek most a szigetországban élő Android- és iPhone-felhasználók isszák meg a levét.
Az oldal mögött álló cég ugyanis úgy döntött, Nagy-Britanniában hétfőtől, február 2-tól teljesen elérhetetlenné teszik az oldalt azok számára, akik korábban még nem regisztráltak náluk, ugyanis képtelenek olyan formában eleget tenni a törvényhozók korhatárellenőrzést követelő kéréseinek, hogy az mindenkinek megfelelő legyen.
A felnőttfilmes oldal tulajdonosai úgy látják, a legjobb megoldás az lenne, ha az életkorellenőrzés már az okostelefonon megtörténne. Így ki lehetne kerülni azt, hogy a felhasználóknak kötelező legyen regisztrálni és bejelentkezni hozzájuk. Az oldal tartalmát tekintve érthető, hogy ez milliók számára lenne rendkívül kényelmetlen lépés.
A cég kiemeli: a jelenlegi gyakorlat csak árt, nem pedig használ, ugyanis a felhasználókat nem tartja vissza a korhatáros tartalmaktól, egyszerűen a net veszélyesebb, vírusokkal és kártékony programokkal teli, sötétebb területeire kényszeríti őket.
Kérdés, mi lesz a következő lépés? Könnyen lehet, hogy a világ minden táján várhatók a brithez hasonló szigorítások. A PornHub egyébként nem csak a felnőttfilmes tartalmak terén foglal el vezető helyet: a világ leglátogatottabb honlapjainak listáján az igencsak előkelő, 21. helyen áll.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.