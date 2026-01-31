Durva szigorítás jön, elérhetetlenné válik a milliárdok által látogatott oldal – ennek főleg a férfiak nem fognak örülni!

Hosszú ideje zajlik a csatározás a brit törvényhozók és a világ legnépszerűbb és leglátogatottabb felnőttfilmes oldala, a PornHub között, aminek most a szigetországban élő Android- és iPhone-felhasználók isszák meg a levét.

Aki nem regisztrált, az többet nem látogathatja a korhatáros oldalt Angliában sem iPhone-ról, sem Androidról Fotó: MAYA LAB / Shutterstock

Az oldal mögött álló cég ugyanis úgy döntött, Nagy-Britanniában hétfőtől, február 2-tól teljesen elérhetetlenné teszik az oldalt azok számára, akik korábban még nem regisztráltak náluk, ugyanis képtelenek olyan formában eleget tenni a törvényhozók korhatárellenőrzést követelő kéréseinek, hogy az mindenkinek megfelelő legyen.

Elérhetetlenné válik iPhone-on és Androidon is a milliárdok által nézett oldal

A felnőttfilmes oldal tulajdonosai úgy látják, a legjobb megoldás az lenne, ha az életkorellenőrzés már az okostelefonon megtörténne. Így ki lehetne kerülni azt, hogy a felhasználóknak kötelező legyen regisztrálni és bejelentkezni hozzájuk. Az oldal tartalmát tekintve érthető, hogy ez milliók számára lenne rendkívül kényelmetlen lépés.

A cég kiemeli: a jelenlegi gyakorlat csak árt, nem pedig használ, ugyanis a felhasználókat nem tartja vissza a korhatáros tartalmaktól, egyszerűen a net veszélyesebb, vírusokkal és kártékony programokkal teli, sötétebb területeire kényszeríti őket.

Kérdés, mi lesz a következő lépés? Könnyen lehet, hogy a világ minden táján várhatók a brithez hasonló szigorítások. A PornHub egyébként nem csak a felnőttfilmes tartalmak terén foglal el vezető helyet: a világ leglátogatottabb honlapjainak listáján az igencsak előkelő, 21. helyen áll.

