Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Etelka, Aletta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Honor Magic 8 Pro: mindent a mesterséges intelligencia tökéletesít benne

honor
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 16. 11:33
mesterséges intelligenciaaisnapdragon 8 elitehonor magic 8 prookostelefon
Mesterséges intelligenciával támogatott fényképezés, hatalmas akkumulátor, villámgyors töltés és egy vadonatúj Snapdragon-chip.
IF
A szerző cikkei

A Honor új csúcstelefonja, a Magic 8 Pro egyértelműen azt üzeni: az okostelefonok következő nagy lépése a mesterséges intelligencia. És ez most nem csak jól hangzó szlogen — az AI szinte mindenhol jelen van, a kamerától kezdve a mindennapi használaton át egészen az akkumulátor-kezelésig. A Magic 8 Pro már első ránézésre is felsőkategóriás darab. Az üveg-fém ház elegáns, a hatalmas, 6,71 hüvelykes OLED kijelző pedig egyszerűen gyönyörű. 120 Hz-es frissítés, extrém magas fényerő és kiváló színek — legyen szó videózásról, játékról vagy csak görgetésről, ez a panel minden helyzetben hozza a csúcsszintet.

Honor
Honor Magic 8 Pro  Fotó: Honor.com

A Honornál erőből nincs hiány

A telefon lelke a Snapdragon 8 Elite processzor, ami nemcsak gyors, hanem kifejezetten AI-feladatokra is optimalizált. A Honor saját, kétlépcsős AI-rendszere gondoskodik róla, hogy a telefon gyorsan reagáljon, de közben ne szívja le feleslegesen az akkumulátort. Akár 16 GB RAM és 1 TB tárhely is elérhető, így a Magic 8 Pro simán elboldogul komolyabb multitaskinggal, nagy játékokkal vagy hosszú 4K/8K videókkal is.

És itt jön az igazi varázslat! A Honor mindig erős volt fotózásban, de itt tényleg nagyot léptek előre. A Honor bevezeti az úgynevezett Magic Color funkciót, amely képes egy fotó színvilágát automatikusan átvenni és alkalmazni más képeken – gyakorlatilag az Instagram-filterek AI-verzióját kapjuk, valós időben. A mesterséges intelligencia felismeri a témát, az időjárási viszonyokat, sőt, akár a hangulatot is, és ezek alapján javasolja a képi stílusokat. 

A hátlapon egy 200 MP-es periszkópos teleobjektív dolgozik, mellette két 50 MP-es kamera, elöl pedig egy szintén 50 MP-es szelfikamera. Az AI itt nem csak „szépít”: felismeri a jelenetet, a fényeket, a témát, és valós időben optimalizálja a képet. Zoomnál különösen látványos a különbség — a telefon meglepően sok részletet meg tud tartani még nagy nagyításnál is. Videónál sem marad szégyenben: 8K felvétel, Dolby Vision és intelligens stabilizálás gondoskodik róla, hogy mozgás közben is sima legyen a végeredmény. A Magic 8 Pro egyik nagy aduja a 7 100 mAh-s akkumulátor. Ez simán hozza a két napos üzemidőt átlagos használat mellett, az AI pedig folyamatosan figyeli, mire mennyit érdemes energiából áldozni.

a Magic8 Pro modellek négy színváltozatban kerültek forgalomba  Fotó: Honor.com

AI mindenhol, de nem zavaróan

A Honor okosan nyúlt az AI-hoz: gyorsindító AI-gomb, kontextusfüggő javaslatok, automatikusan rendezett és javított fotók, extra biztonsági funkciók (például deepfake-észlelés). A lényeg: ezek a funkciók nem tolakodóak, hanem tényleg segítenek a mindennapokban.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu