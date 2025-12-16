Honor Magic 8 Pro: mindent a mesterséges intelligencia tökéletesít benne

A Honor új csúcstelefonja, a Magic 8 Pro egyértelműen azt üzeni: az okostelefonok következő nagy lépése a mesterséges intelligencia. És ez most nem csak jól hangzó szlogen — az AI szinte mindenhol jelen van, a kamerától kezdve a mindennapi használaton át egészen az akkumulátor-kezelésig. A Magic 8 Pro már első ránézésre is felsőkategóriás darab. Az üveg-fém ház elegáns, a hatalmas, 6,71 hüvelykes OLED kijelző pedig egyszerűen gyönyörű. 120 Hz-es frissítés, extrém magas fényerő és kiváló színek — legyen szó videózásról, játékról vagy csak görgetésről, ez a panel minden helyzetben hozza a csúcsszintet.

Honor Magic 8 Pro Fotó: Honor.com

A Honornál erőből nincs hiány

A telefon lelke a Snapdragon 8 Elite processzor, ami nemcsak gyors, hanem kifejezetten AI-feladatokra is optimalizált. A Honor saját, kétlépcsős AI-rendszere gondoskodik róla, hogy a telefon gyorsan reagáljon, de közben ne szívja le feleslegesen az akkumulátort. Akár 16 GB RAM és 1 TB tárhely is elérhető, így a Magic 8 Pro simán elboldogul komolyabb multitaskinggal, nagy játékokkal vagy hosszú 4K/8K videókkal is.

És itt jön az igazi varázslat! A Honor mindig erős volt fotózásban, de itt tényleg nagyot léptek előre. A Honor bevezeti az úgynevezett Magic Color funkciót, amely képes egy fotó színvilágát automatikusan átvenni és alkalmazni más képeken – gyakorlatilag az Instagram-filterek AI-verzióját kapjuk, valós időben. A mesterséges intelligencia felismeri a témát, az időjárási viszonyokat, sőt, akár a hangulatot is, és ezek alapján javasolja a képi stílusokat.

A hátlapon egy 200 MP-es periszkópos teleobjektív dolgozik, mellette két 50 MP-es kamera, elöl pedig egy szintén 50 MP-es szelfikamera. Az AI itt nem csak „szépít”: felismeri a jelenetet, a fényeket, a témát, és valós időben optimalizálja a képet. Zoomnál különösen látványos a különbség — a telefon meglepően sok részletet meg tud tartani még nagy nagyításnál is. Videónál sem marad szégyenben: 8K felvétel, Dolby Vision és intelligens stabilizálás gondoskodik róla, hogy mozgás közben is sima legyen a végeredmény. A Magic 8 Pro egyik nagy aduja a 7 100 mAh-s akkumulátor. Ez simán hozza a két napos üzemidőt átlagos használat mellett, az AI pedig folyamatosan figyeli, mire mennyit érdemes energiából áldozni.