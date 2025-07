Hajlítható telefonok háborúja: újra egymásnak feszül a Samsung és a Honor

A hajlítható telefonok mezőnyébe teljes gőzzel jön a Samsung

A hajlítható telefonok csatája idén sem marad el - Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP / AFP

A Samsung a minap New Yorkban bejelentette a Z Fold széria legújabb darabját. Az előző években elkényelmesedett a dél-koreai gyártó, emiatt volt hová fejlődni, ami legalábbis a fizikai tulajdonságokat illeti a hajlítható telefonok mezőnyében. A riválisokhoz képest kisebb kijelzővel, vaskosabb formavilággal versenyzett a Samsung, idén viszont üdítő újítással lepték meg a rajongókat. A Samsung Galaxy Z Fold7 ultravékony lett,

összecsukva csupán 8,9 mm,

kihajlítva pedig 4,2 mm a vastagsága.

Továbbá a korábbinál szélesebb , 6,5 hüvelykes , új 21:9 képarányú külső kijelzővel van felszerelve. A kihajtás után főkijelző pedig az előző generációhoz képest 11%-kal nagyobb, rendkívül gazdag kontrasztot, mély feketéket és élénk képet kínál a gyártó szerint. 200MP-es széles látószögű kamerájával rendelkezik, négyszer több részletet rögzíthet, és 44%-kal nagyobb fényerővel képes képeket készíteni. Az előlapi kijelzőn található 10 MP-es előlapi kamera kibővíti a képmezőt így mindenki felfér majd a szelfikre. A telefon gyorsabban dolgozza fel a képeket, ami élesebb, élénkebb és részletgazdagabb végeredménnyel kecsegtet legyen, az intelligens mozgásérzékelés az Éjszakai videó funkcióval mostantól elkülönítheti a mozgó elemeket a mozdulatlan háttértől, hogy csökkentse a zajt, vagyis kevésbé szemcsés legyen a felvétel. Ezek persze csak kiragadott tulajdonságok, a készülék még csak előrendelhető, de hamarosan megjelenik a magyar polcokon is.

Samsung Galaxy Z Fold7 - Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP / AFP

A Honor még Kínából bizonygat, de meggyőzően

A nagy rivális Honor idei zászlóshajója, a Honor Magic V5 európai, pláne magyar megjelenéséről még nem tudni, egyelőre csak feltételezni lehet, hogy augusztus-szeptember környékén már a magyar vásárlóknak is elérhető lesz a készülék. Eddig csak Kínában mutatták be a kínai piacra szánt verziót, július elején. Ezt ellensúlyozandó a hazai képviselet máris megosztotta az érdeklődőkkel, hogy szerintük miben jobb a V5 a napokban lelepzelett Samsung-készüléknél. Az elefántcsontfehér modell vastagsága mindössze 8,8 mm összehajtva, szemben a 8,9 mm-es Samsunggal. 0,1 mm-es különbségről beszélünk az adott színű modell javára, a többiverzió ugyanis 9 mm. Ennél komolyabb fór, hogy 5820 mAh-s hajlítható akkumulátorral van felszerelvem, 1420 mAh-val nagyobb kapacitást kínál, mint dél-koreai rivális. Gyorsabb a vezetékes és vezeték nélküli töltés: a HONOR Magic V5 mindkettőt támogatja —a 66 W-os HONOR SuperCharge vezetékes és az 50 W-os HONOR SuperCharge vezeték nélküli töltést is. Ehhez persze az adapter valószínűleg nem lesz a gyári csomagban, ezt hozzá kell tenni. A Magic V5 IP58 és IP59 minősítéssel rendelkezik, így fokozott védelmet biztosít por és víz ellen, szemben a Z Fold 7 csupán IP48 besorolásával. Büszkén hangoztatja a kínai gyártó azt is, hogy a külső és a belső kjelző csúcsfényereje kis túlzással majdnem a duplája a Samsungnak (számokban ez 5000 nit vs. 7 2600 nit).