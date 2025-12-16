Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
RETRO RÁDIÓ
Ennyi volt: megszűnt a Messenger, ha nem léptél időben, mindened elveszett

messenger
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 16. 14:05
Metafacebook
Rengetegen hihették, hogy csak riogat a Meta. Nem így volt: ma már sokak számára nem érhető el a Messenger.

Rossz hírünk van: tegnap, december 15-én végleg megszűnt a Messenger asztali verziója. 

Megszűnt a Messenger asztali alkalmazása
Megszűnt a Messenger asztali alkalmazása  Fotó: Unsplash

A Meta ősszel jelentette be, hogy kivezeti a Facebook önálló csevegő alkalmazásának asztali verzióját, így az a számítógépeken december közepétől már csak böngészőn keresztül lesz elérhető – a felhasználók egy része azonban reménykedett, hogy talán Mark Zuckerberg óriáscége visszavonulót fúj, és megkíméli sokak kedvenc programját. Nem így lett. Pedig az elképzelés nem volt légből kapott: a Microsoft például október közepén szültette volna meg a Windows 10 támogatását, százmilliókat kényszerítve váltásra, végül azonban az utolsó (illetve inkább az utolsó utáni) pillanatban adott még egy év haladékot.

Megszűnt az asztali Messenger: aki nem lépett, mindent elveszített

December 15. óta nem működik a Messenger alkalmazás asztali verziója sem Windows, sem Mac környezetben. A program (ami egyébként még 2008-ban Facebook Chat néven indult, és 2020-ban, a Covid-pandémia alatt kapott különálló asztali alkalmazást) tegnap óta automatikusan a Facebook weboldalára irányítja a felhasználókat, akik innentől a profiljukba belépve, böngészőn keresztül cseveghetnek. Azok, akiknek nincs Facebook-profiljuk (ilyenek is vannak sokan, hiszen a különálló asztali Messenger alkalmazás egyik vonzereje épp az volt, hogy Facebook nélkül is használható), a messenger.com oldalt kell, hogy felkeressék. 

Itt jön azonban a fekete leves! Aki nem volt eléggé elővigyázatos, az belépve üres üzenőablakokat lát majd, hiszen aki nem tette meg a szükséges lépéseket, az minden korábbi beszélgetést elveszített. A Meta ugyanis időben figyelmeztetett arra, hogy mindenki állítsa be a beszélgetések visszaállításához szükséges PIN-kódot, hogy a csevegési előzményeik minden platformon elérhetők legyenek.

A TechCrunch cikkében emlékeztet: az önálló, asztali Messenger vesztét az okozta, hogy nem tudott lépést tartani a vetélytársakkal. Ellentétben az üzleti célra kifejlesztett riválisokkal, nem tudott sok résztvevős videóhívást kezelni, nem lehetett rajta képernyőt megosztani - így lassacskán egyre kisebb volt iránta az érdeklődés.

A Messenger mobilos verziója más tészta: azt továbbra is rengetegen használják, így nem kell aggódnunk, hogy a Meta azt is megszüntetné.

