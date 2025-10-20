Budapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
Kész, ennyi volt: megszűnik a Messenger, eddig van időd mindent lementeni

messenger
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 20. 17:10
MACWindowsalkalmazás
Rengeteg felhasználót érint a nem várt változás.
N.T.
A szerző cikkei

A Meta megszünteti a Messenger önálló asztali alkalmazásait Windowson és Macen is december 15-én – erősítette meg a vállalat a TechCrunch számára.

messenger facebook
Fotó:  Nothing Ahead / Pexels (illusztráció) /  Nothing Ahead / Pexels (illusztráció)

December 15-től a felhasználók már nem tudnak bejelentkezni ezekbe az alkalmazásokba, és automatikusan átirányításra kerülnek a Facebook weboldalára, hogy onnan érjék el a Messengert.

„Ha az asztali Messenger-alkalmazásokat használod, értesítést kapsz az alkalmazáson belül, amikor megkezdődik a megszüntetési folyamat”

– olvasható a Messenger súgóoldalán.

„Ezután 60 nap áll rendelkezésedre a Mac Messenger alkalmazás használatára, mielőtt teljesen megszűnik. A 60 nap letelte után az alkalmazás használata blokkolva lesz. Javasoljuk, hogy töröld az alkalmazást, mivel az többé nem lesz használható.”

A Meta azon szándékát, hogy megszünteti ezeket az asztali alkalmazásokat, először az Appleinsider szúrta ki. A vállalat most előre figyelmezteti a felhasználókat a közelgő változásra, hogy legyen idejük megismerkedni más lehetőségekkel. Például a Windows-felhasználók használhatják a Facebook asztali alkalmazást, illetve mind a Windows-, mind a Mac-felhasználók elérhetik a Messengert online.

A Meta arra ösztönzi a felhasználókat, hogy aktiválják a biztonságos tárhelyet, és állítsanak be egy PIN-kódot a beszélgetési előzmények mentéséhez, mielőtt áttérnek a webes verzióra. Miután a felhasználók áttérnek a Facebook.com-ra, a csevegési előzményeik minden platformon elérhetők lesznek. A felhasználók ellenőrizhetik, hogy be van-e kapcsolva a biztonságos tárhely, ha a profilképük feletti beállítások ikonra kattintanak, majd kiválasztják az Adatvédelem és biztonság > Végpontok között titkosított csevegések menüpontot. Ott a „Üzenettárolás” opcióra kattintva ellenőrizhetik, hogy a „Biztonságos tárhely bekapcsolása” be van-e kapcsolva.

(via)

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
