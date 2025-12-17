Ez sokaknak fog fájni: fizetős lesz a posztolás a Facebookon

Újabb hírek érkeztek, amik arról szólnak, hogy Mark Zuckerbergék a fizetős Facebook felé terelgetik az embereket.

Fizetős lesz a posztolás a Facebookon - persze nem mindenkinek Fotó: Unsplash

Jelenleg épp arról szólnak az értesítések, hogy innentől fizetnünk kell a Facebook-posztokért. De hogy is van ez pontosan? Elmagyarázzuk, ugyanis nem eszik azért olyan forrón a kását, azaz nem kell rögtön pánikolni, és új közösségi oldalt keresni!

Most akkor kell fizetni a Facebook-posztokért vagy sem? Ez az igazság a fizetős Facebookról szóló hírek mögött

Kétségtelen, hogy noha csökken a népszerűsége, javarészt a fiatalok körében, a Facebook még mindig az egyik legnépszerűbb és legnagyobb tömegeket megmozgató közösségi oldal. Épp ezért rémülnek meg rengetegen, amikor a fizetős Facebookról szóló hírek megjelennek. Zuckerbergék többször is tisztázták: a közösségi oldal mindig elérhető lesz teljesen ingyen. Az persze már más kérdés, hogy bizonyos szolgáltatásokért igenis pénzt kérnek. Ráadásul úgy tűnik, egyre több, korábban ingyenes lehetőséget csoportosítanak át úgy, hogy az innentől már csak az előfizetéses ügyfeleknek legyen elérhető.

Nyáron írtunk arról, hogy a Facebook minden felhasználónak feldobta a kérdést Magyarországon is: továbbra is az ingyenes, de reklámokkal teli verziót szeretné használni, vagy pedig fizetne a reklámmentességért? Ezt akkor egyébként havi 2990 forintért kínálták. 2023-ban pedig egy másik fizetős Facebookról írtunk, ami elsősorban nem az "átlagfelhasználókat", hanem az influenszereket, tartalomgyártókat, közszereplőket és vállalkozásokat érinti. Ez a Meta Verified, amivel a profilunk extra hitelesítést és láthatóságot kap. Nos, most ismét ez utóbbiról van szó.

Decemberben ugyanis a világ minden táján egyre több Facebook-felhasználó kapott értesítést a közösségi oldal mögött álló Metától, hogy innentől havi két olyan posztot oszthatnak meg a hírfolyamukban ingyen, ami linket tartalmaz - a többiért fizetniük kell. A hírek szerint ezzel a lépéssel is a Meta Verified-előfizetések számát növelné a Facebook, ott ugyanis nem él ez a fajta megszorítás. Fontos leszögezni: ez a havi két, hivatkozást tartalmazó posztos limit a jelek szerint a privát célú Facebook-profilokra nem vonatkozik, csakis az üzleti oldalakra, professzionális módban használt privát oldalakra - azaz azokra, akik valamilyen üzleti tevékenység részeként használják az oldalukat, nem pedig arra, hogy a rokonaikkal, barátaikkal osszanak meg dolgokat. Azaz az "átlagfelhasználók" nincsenek veszélyben, a tartalomgyártók és vállalkozások azonban komoly döntéshelyzetbe kerülnek: vagy előfizetnek a Meta Verified-ra, vagy keresnek más közösségi oldalt.