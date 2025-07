Ennyi volt: megérkezett Magyarországra is a fizetős Facebook – ennyibe kerül, máris dönteni kell!

Mark Zuckerberg cége, a Facebook és az Instagram mögött (is) álló Meta jó ideje pedzegette, hogy a közeljövőben majd valamilyen formában fizetni kell a közösségi oldalért – ugyanakkor minden egyes alkalommal, amikor ez felmerült, azt is hangsúlyozták, hogy ezek a felületek továbbra is ingyenesek maradnak. De akkor hogy is van ez? Nos, ahogy a népmesében is: hozott is a lány a királynak ajándékot, meg nem is, azaz van is fizetős Facebook, meg nincs is. Elmagyarázzuk!

Megérkezett a fizetős Facebook Magyarországra. De mit is jelent ez pontosan? Fotó: Unsplash

Megérkezett Magyarországra is, de mi is az a fizetős Facebook?

Még 2023 elején írtunk arról, hogy közelít a fizetős Facebook bevezetése: akkor a Meta Verified néven futó projektről volt szó, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy egy bizonyos havidíjért cserébe a Facebook-oldalunk hivatalos hitelesítést kap, azaz ezzel azt tudjuk üzenni a követőink irányába, hogy nem, ez nem átverés, ezek tényleg mi vagyunk. Ez a szolgáltatás természetesen az átlag felhasználót nem különösebben érintette, számukra továbbra is ideális a hitelesítés nélküli, ingyenes verzió – ez inkább az influenszereknek, tartalomgyártóknak, valamint a vállalkozásoknak lehetett vonzó.

Most azonban nem csak bevezetésre került, de már Magyarországon is megjelent egy újabb verzió a fizetős Facebookból: sokan már most tapasztalhatták, hogy a közösségi oldalon egy becsukhatatlan felugró ablak arra kér, hogy hozzunk döntést a Facebook további használatával kapcsolatban. Ennek lényege, hogy választhatunk: vagy ingyenesen használjuk a közösségi felületet hirdetésekkel, vagy pedig előfizetünk a hirdetés nélküli verzióra: ez jelenleg 2990 forintos havidíjtól érhető el.

Évi 36 ezer forint megéri a reklámmentességet? Mindenki maga döntse el! Fotó: Bors

Sokak számára csábító lehet az, hogy nem kapnak kéretlen hirdetéseket, az azonban kérdéses, hogy megér-e ez éves szinten 36 ezer forintot? Valamint az is kérdés, hogy ez valóban teljes hirdetésmentességet jelent, vagy azért egy-egy hirdetést még így is becsempész majd a hírfolyamunkra a Meta? És vajon mi a helyzet azoknak a Facebook-oldalaknak a hirdetéseivel, amiket egyébként követünk? Vajon azokat is elrejti, vagy nem? Jelenleg elég sok a kérdés, az azonban biztos: hamarosan mindenkinek döntenie kell: fizet vagy hirdetéseket néz…