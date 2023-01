Itt a magyarázat: így lesz fizetős a Facebook és az Instagram

Tavasztól minden magyarországi mobilszolgáltatónál megszűnik a nullás díjszabás - erről döntött nemrég az Európai Unió. Ez azt jelenti, hogy a korábban ingyenesen - azaz adatforgalmat nem fogyasztva - elérhető Facebook, Instagram, Facebook Messenger és WattsApp ,sőt még néhány navigációs applikáció és a Spotify is pénzbe fog kerülni a mobilszolgáltatóknál.

Ezentúl több alkalmazáshoz is kell mobiladat Fotó: Pixabay

Eddig talán sokaknak fel sem tűnt, hogy míg a mobilinternetet használva, böngészve fogy az adatkeretünk, addig, ha a Facebook-ot, vagy az Instagrammot pörgetjük az ingyenes. Ez szűnik most meg, tehát minden közösségi médián eltöltött percünk végül meg fog jelenni a hónap végi telefonszámlánkon, ha a mobilinternetünket használtuk.

Mit jelent ez számokban? A döntést érintő applikációk óránként eltérő mennyiségű adatot fogyasztanak. A Facebook 90 Megabyte (MB), az Instagram 1080 MB, a Spotify 144 MB, a Waze pedig 0,4 MB-ot fogyaszt. Ez a szám a Facebook Messengernél a legkedvezőbb: ott 0,001 MB adatmennyiség fogy egy óra alatt, ami kb. 100 üzenetet jelent.

Ezek után mindenkinek érdemes lesz kiszámolnia, hogy mennyibe kerül a böngészése ezeken a platformokon.

"Én használom ezeket az oldalakat, de ha túl sok lesz így a számla, akkor inkább leszokok róla. Nekem ennyit nem ér."

- mondta a lapunknak Kristóf, aki azt is hozzátette, hogy bár hiába használja keveset a telefonját, nem örül a döntésnek, és nem is érzi jogosnak, hiszen mindenki megszokta már, hogy ezekért nem számolnak fel adatot a szolgáltatók.

Frieder Martin viszont, fiatalkora ellenére jogosnak tartja a szabályt, és úgy gondolja, hogy aki akarja az meg tudja majd oldani, hogy korlátlan mobilnetet, vagy Wi-Fi-t használjon.

- Legalább majd jobban meggondolják az emberek, hogy mire akarnak pénzt kiadni és mivel töltik az idejüket - tette hozzá Martin.

Van, aki a Facebook nélkül nem tudja elképzelni a kapcsolattartást Fotó: Pixabay

Nem csak böngészésre használják

Vannak azonban olyanok is, akik nem csak böngészésre és szórakozásra használják a felületeket. Mátrai József egy Facebook-csoportot működtet és elképzelni sem tudja, hogy máshol tartsa a kapcsolatot a tagokkal.

"Nem tetszik ez a döntés. Tavasztól figyelni fogok rá, hogy Wi-Fi-ről megoldjam a csoportom kezelését és ne kelljen mobilinternetet használnom."

- mondta lapunknak József.

A döntés mögött az az Európai Uniós irányelv áll, miszerint nem jó, ha a mobilszoláltatók ingyenessé teszik a közösségi médiás alkalmazásokat azzal a céllal, hogy a díjcsomagokat népszerűsítsék. Tavaly júniusban az uniós tagállamok szakhatóságait egyesítő BEREC új iránymutatást adott ki arra vonatkozóan, hogy a testület a jövőben semmilyen, egyes platformokat vagy alkalmazástípusokat megkülönböztető, úgynevezett "zero rate" konstrukciót nem tekint alkalmazhatónak.

Ez alapján a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2022 őszén határozatban kötelezte mindhárom mobilszolgáltatót arra, hogy 2022. november 15-ig fejezzék be a nullás adatkeretű csomagok értékesítését. Továbbá 2023. március 31-ig meg is kell szüntetniük vagy módosítaniuk azokat a szerződéseket, amelyeknél volt valamilyen "zero rating" opció.