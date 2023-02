Most jelentette be Zuckerberg: jön a fizetős Facebook, ennyibe kerül majd havonta

A Facebook anyacége, a Meta most jelentette be: jön a havidíjas, fizetős Facebook. Persze nem kell rögtön a szívünkhöz kapni, és elkezdeni azon gondolkozni, melyik közösségi oldalra költözzünk át, ugyanis a bejelentés azt is aláhúzza: a Facebook ingyenes marad továbbra is. De akkor hogy is van ez? Kell is fizetni, meg nem is?

Tartalomgyártókat céloz meg előfizetésével a Meta Fotó: AFP

Nos, a megoldás egyszerű: bevezetnek ugyanis egy fizetős csomagot (az ingyenes lehetőség mellé), a Meta Verified-ot, mellyel közösségi profilunk egy extra hitelesítést és láthatóságot kap, valamint más extra szolgáltatások is járnak mellé. Ezt magánemberként aligha fogja bárki is igényelni: a Meta alapvetően a tartalomgyártókat célozza meg ezzel a csomaggal.

Személyi igazolvány kell a fizetős oldalhoz

Mivel egy hitelesített Facebook illetve Instagram-profilt tudunk létrehozni az előfizetéssel, ezért érthető, hogy személyi igazolvány, vagy más fényképes igazolvány kell majd ehhez az előfizetéshez. Továbbra is hangsúlyozzuk: privát oldalunk miatt nem érdemes ezt az előfizetést használni, arra továbbra is az ingyenes lehetőséget használjuk, az influenszereknek, zenészeknek, színészeknek, egyéb tartalomgyártóknak azonban egész hasznos lehet a fizetős verzió. Ez a szolgáltatás egyébként nem idegen a közösségi oldalakon: a Twitteren például egy kis kék pipa jelzi, hogy valóban kedvencünk posztjába futottunk bele, vagy pedig egy rajongóéba, aki létrehozott egy áloldalt valamelyik sztár nevére.

És hogy mennyibe fog kerülni? A Bloomberg cikke szerint a Meta Verified ára 11 dollár 99 cent lesz, azaz nagyjából 4300 forint havonta.