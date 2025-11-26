A ChatGPT-t használták fel fiatalok arra, hogy bűncselekményeket hajtsanak végre. Bár a mesterséges intelligenciákat fejlesztő cégek igyekeznek korlátokat kialakítani a programokon belül, sajnos nem minden esetben képesek kivédeni az efféle kérdésköröket a felhasználóktól.

A ChatGPT sok mindenben segítségére van a felhasználóknak, és sajnos sokszor előfordul, hogy nem megfelelően alkalmazzák a legnépszerűbb AI programot

Fotó: Tada Images / Shutterstock

ChatGPT-től kérdezte egy fiú, hogyan ölheti meg a barátját

Az amerikai Florida állambeli hatóságok az elmúlt hónapokban több olyan floridai tinédzser ellen indított büntetőeljárást, akik a ChatGPT-n kérdeztek törvényellenes cselekedetekről. A Marion megyei seriff hivatal októberben bejelentette egy 17 éves fiú letartóztatását, akit azzal vádolnak, hogy hazudott arról, hogy négy spanyol férfi elrabolta, és még magára is rálőtt. A sheriff hivatal vizsgálata során a tinédzser fiú laptopján a mexikói kartellel kapcsolatos kérdések, valamint a fájdalommentes vérvétel lehetőségével kapcsolatos kérdések is felugrottak. Mindezt a népszerű mesterséges intelligenciától érdeklődte.

Egy másik esetben, egy 13 éves fiatal fiút tartóztattak le Delandben, Orlando és Daytona Beach közelében, aki állítólag azt írta be a ChatGPT-be, hogy „hogyan öljem meg a barátomat az óra közepén”. A seriff hivatala szerint a rendőrök szeptember 26-án érkeztek az iskolába, miután a Southwestern Middle School egyik helyettese riasztást kapott egy iskolai biztonsági platformról. A diák az eset kapcsán a kihallgatásakor azt mondta, hogy „csak ugratta a barátját, aki idegesítette”. Az eset során a sheriff hivatal felhívta a szülők figyelmét arra, hogy beszélgessenek el gyermekeikkel, hogy ne kövessenek el hasonló hibákat.

Az internetes bűnténykeresések nem új keletűek, azonban a mesterséges intelligencia - különös tekintettel a ChatGPT-re - megjelenésével csak növekednek ezen tevékenységeknek a számai. Tamara Lave, a Miami Egyetem jogprofesszora szerint az információkeresés önmagában nem feltétlenül bűncselekmény, néhány kivételtől eltekintve, mint például a gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló anyagok keresése vagy terjesztése.

Úgy gondolom, hogy a helyzet részben abból adódik, hogy az emberek aggódnak a ChatGPT elterjedtsége miatt, és amiatt, hogy most már olyan információkhoz is hozzáférhetnek, amelyekhez korábban nem volt könnyű

– mondja Lave. Egy másik szakértő, Catherine Crump, a kaliforniai Berkeley Law School klinikai professzora, aki mesterséges intelligencia és technológiai jog szakértője szerint, nem okos dolog a Google-t vagy a ChatGPT-t használni arra, hogy kitaláljuk, hogyan lehet bűncselekményt elkövetni vagy hogyan lehet valakiben kárt okozni. Crump szerint fontos, hogy az emberek, különösen a gyerekek, felismerjék, hogy a ChatGPT egy termék, és „nem a barátjuk”. Ugyanakkor Crump azt állítja, hogy „ezeket a termékeket szándékosan úgy tervezték, hogy a felhasználókat úgy kezeljék, mintha a barátaik lennének.

Ezért úgy gondolom, hogy itt bizonyos mértékű vállalati felelősség is fennáll.

Az AI cégek igyekeznek olyan korlátokat létre hozni, amely bűncselekményekkel kapcsolatos kérdésekre adhat választ, de ezek még nem teljesen megbízhatók – írja a People magazin.