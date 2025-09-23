iPhone Air: Megérkezett az Apple valaha volt legstrapabíróbb készüléke

Az új iPhone Air nem csupán egy karcsúbb változata az eddigi modelleknek – úgy tűnik, egyben az Apple legstrapabíróbb telefonja is. A 9to5Mac tesztjei szerint ez a készülék messze túlmutat a várakozásokon, ha fizikai tartósságról van szó. Bár az iPhone Air nevét hallva sokan egy könnyed, légies élményre asszociálnak, a valóságban a telefon hajlíthatatlanságával és szilárdságával döbbentette meg a szakértőket.

Az iPhone Air jól szerepelt a törésteszten / Fotó: NurPhoto via AFP

iPhone Air: A törhetetlen?

A bend test során a telefon kézzel történő meghajlításakor minimális deformációt mutatott, ám semmilyen szerkezeti kár nem keletkezett – nem roppant, nem reccsent, és nem vált használhatatlanná. A váz egy új típusú alumíniumból készült, amely nemcsak könnyű, de rendkívül ellenálló is. Az Apple második generációs Ceramic Shield üvege pedig tovább növeli az iPhone Air túlélőképességét: a kijelző a Mohs-karcállósági skálán 7-es szintig csak enyhe mikrokarcokat szenvedett el, ami az okostelefonok piacán jelenleg kimagaslónak számít.

Külön figyelmet érdemel, hogy a kijelző még akkor is működőképes maradt, amikor a borítóüveg már megrepedt – ez azt mutatja, hogy az Apple nemcsak az esztétikára, hanem a belső funkcionalitás tartósságára is nagy figyelmet fordított. A digitizer (az érintésérzékelő réteg) továbbra is hibátlanul működött, és a kép sem torzult, ami ritka jelenség.

Az iPhone Air tehát nemcsak a design és teljesítmény szempontjából nyújt újat, hanem a fizikai ellenállásban is. A tesztek alapján akár 97 kg pontszerű nyomást is képes elviselni anélkül, hogy eltörne. Ez jelentősen meghaladja az iPhone 15 szériák értékeit.

Az Apple tehát egy olyan készüléket alkotott meg, amely végre nemcsak elegáns, hanem valóban bírja is a hétköznapi terhelést. Akár egy véletlen leejtésről, zsebbe gyűrt kulcsokról vagy egy erősebb nyomásról van szó, az iPhone Air sokkal jobban ellenáll a sérüléseknek, mint bármelyik korábbi modell.