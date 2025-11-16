Üzenetet kaptál az Amazontól? Ha válaszolsz rá, minden pénzedet elveszítheted!

Van egy rossz hírünk: a karácsony közeledtével a hackerek is nagyüzembe kapcsolnak. A szakértők szerint egyértelműen kimutatható, hogy a november-decemberi időszak az egyik legveszélyesebb, ha az online átverésekről van szó. Nem véletlen: ebben az időszakban sokkal nagyobb valószínűséggel ér célba egy "csomagod érkezett, kattints ide" típusú átverés, és a nagy rohanásban bizony az online vásárlásainkat is felelőtlenebbül intézzük. A kiberbűnözők egyik közkedvelt módszere, hogy valamilyen nagyvállalat nevében írnak nekünk, és bizony a legnépszerűbb nagyvállalalt – főleg ebben az időszakban – nem más, mint az Amazon. Egyes felmérések szerint a hackerek az átverések 46 százalékában döntenek az Amazon mellett, ha valamilyen boltnak álcázva akarnak belőlünk adatokat és pénzt kicsalni.

Üzenetet kaptál az Amazontól? Sajnos esélyes, hogy átverés áldozata lettél! Fotó: Unsplash

Üzenet az Amazontól? Innen tudhatod, hogy átverés-e!

A hackerek módszere alapvetően a következő: valamilyen nagyvállalatnak adják ki magukat, hogy kattintásra ösztönözzenek. Vagy valamilyen (kém)programot telepíttetnek a készülékeinkre, vagy valamilyen hamis bejelentkezési ablakra irányítanak, ahol aztán ellophatják az adatainkat. Az üzenet szólhat egy érkező csomagról, egy kihagyhatatlan akcióról, de akár arról is, hogy feltörték a fiókunkat, és mindent elveszítünk, ha nem cselekszünk azonnal. A lényeg: hogy reakciót csikarjanak ki belőlünk. Ezért kell rendkívüli módon résen lennünk.