Üzenetet kaptál az Amazontól? Ha válaszolsz rá, minden pénzedet elveszítheted!

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 16. 14:00
Könnyen elveszíthetünk mindent. Mutatjuk, mire kell odafigyelni, ha az Amazontól érkezik üzenet számunkra.
Van egy rossz hírünk: a karácsony közeledtével a hackerek is nagyüzembe kapcsolnak. A szakértők szerint egyértelműen kimutatható, hogy a november-decemberi időszak az egyik legveszélyesebb, ha az online átverésekről van szó. Nem véletlen: ebben az időszakban sokkal nagyobb valószínűséggel ér célba egy "csomagod érkezett, kattints ide" típusú átverés, és a nagy rohanásban bizony az online vásárlásainkat is felelőtlenebbül intézzük. A kiberbűnözők egyik közkedvelt módszere, hogy valamilyen nagyvállalat nevében írnak nekünk, és bizony a legnépszerűbb nagyvállalalt – főleg ebben az időszakban – nem más, mint az Amazon. Egyes felmérések szerint a hackerek az átverések 46 százalékában döntenek az Amazon mellett, ha valamilyen boltnak álcázva akarnak belőlünk adatokat és pénzt kicsalni.

Üzenet az Amazontól? Hackerek is állhatnak mögötte
Üzenetet kaptál az Amazontól? Sajnos esélyes, hogy átverés áldozata lettél!  Fotó: Unsplash

Üzenet az Amazontól? Innen tudhatod, hogy átverés-e!

A hackerek módszere alapvetően a következő: valamilyen nagyvállalatnak adják ki magukat, hogy kattintásra ösztönözzenek. Vagy valamilyen (kém)programot telepíttetnek a készülékeinkre, vagy valamilyen hamis bejelentkezési ablakra irányítanak, ahol aztán ellophatják az adatainkat. Az üzenet szólhat egy érkező csomagról, egy kihagyhatatlan akcióról, de akár arról is, hogy feltörték a fiókunkat, és mindent elveszítünk, ha nem cselekszünk azonnal. A lényeg: hogy reakciót csikarjanak ki belőlünk. Ezért kell rendkívüli módon résen lennünk.

Az Amazon a következőkre kér mindenkit:

  • Ha üzenetet kaptunk, vagy hívnak minket, ellenőrizzük, hogy az ország hívószáma azonos-e a mi országunkéval! Ha nem, biztosan átverésről van szó!
  • Ha olyan csomagról kapunk értesítést, amit garantáltan nem mi rendeltünk meg, ugyancsak átveréssel állunk szemben!
  • Ha az üzenet, amit kaptunk, olyan URL-re visz, ami elütéseket tartalmaz, esetleg mindössze egy IP-címet mutat, egészen biztosan átveréssel van dolgunk!
  • Bármilyen, állítólag tőlük érkező üzenet esetében lépjünk be (nem linken, hanem böngészőn vagy korábban letöltött appon keresztül) az Amazon-fiókunkba, és ott ellenőrizzük az üzenet tartalmát, szóljon az akár egy csomag érkezéséről, akár a fiókunk veszélybe kerüléséről vagy bármi másról! Ha a profilunkon nem találjuk nyomát annak, amiről az üzenet szól, garantáltan átverésről van szó!

Mit tegyünk, hogy biztonságban legyünk a hackerektől?

  • Soha ne jelentkezzünk be semmilyen falhasználói fiókba kapott linkre vagy váratlanul felugró ablakra kattintva!
  • Ne válaszoljunk olyan üzenetekre, amiknek a feladóját nem ismerjük, vagy nem vagyunk valóban biztosak benne, hogy az az illető, akinek mondja magát!
  • Soha ne támaszkodjunk kizárólag a felhasználónév-jelszó párosra! Állítsunk be kétlépcsős azonosítást, esetleg használjunk passkey-t!

 

