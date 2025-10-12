Nyomtalanul tűnt el egy nő – két évvel később a Google Térkép fedte fel a hátborzongató igazságot

A világ egyik legmegdöbbentőbb eltűnési rejtélye oldódott meg véletlenül – egyetlen Google Térképen fellelhető utcafotónak köszönhetően. Az Alzheimer-kórral küzdő Paulette Landrieux 2020 novemberében tűnt el nyomtalanul, miután férje, Marcel Taret mindössze pár percre magára hagyta, hogy kint felakaszthassa a frissen mosott ruhákat. Mire visszatért, a felesége már nem volt sehol.
Marcel kétségbeesetten kutatta át a házat, majd a kertet, végül a szomszédokhoz is átment – de senki sem látta Paulette-et. A rendőrség helikopterrel és kutyás egységekkel indított keresést, ám az idős asszony nyom nélkül tűnt el. Napok, hetek, hónapok teltek el – végül két teljes évig senki sem tudta, mi történt vele. Marcel lassan beletörődött: talán sosem fogja megtudni, hová lett a felesége.
Aztán a sors közbeszólt. 2022-ben Marcel egyik szomszédja észrevette, hogy a Google Térkép autója éppen azon a napon járt a környéken, amikor Paulette eltűnt. Kíváncsiságból kinagyította a Street View képeket – és amit látott, attól szó szerint megfagyott a levegő.
A fotón Paulette látható, amint átkel az úton a házával szemben, háttérben pedig maga Marcel, amint a szárítókötélre akasztja a ruhákat. Ez volt az utolsó kép, amelyen életben látták az idős asszonyt. A nyomozók újra átfésülték a környéket a képek alapján, és végül egy meredek domboldal alján, sűrű bozótosban találták meg Paulette testét. Valószínűleg eltévedt, megcsúszott, és nem tudott segítséget kérni – írja a Mirror.
„Valószínű, hogy a hatalmas keresés idején is ott volt lent, de nem hallotta meg senki a kiáltásait”
– magyarázta a történetet feldolgozó podcaster, Mr. Ballen.
