Így kémkedik utánad a Google: mutatjuk, mit tud rólad

Google Chrome
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 01. 09:30
mesterséges intelligenciaGemini
Nem is hinnéd, mi mindent tud rólad a Google. Ráadásul a Gemini most mindennél több információt gyűjt be. Jó ez nekünk?
Igencsak aggasztó adatok láttak napvilágot szinte pillanatokkal azután, hogy a Google bejelentette: saját mesterséges intelligencia alapú ügynöke, a Gemini innentől a Chrome szerves része lesz. Egy tech-cég ugyanis rögtön megvizsgálta, hogy az AI segítségével felturbózott Google Chrome mennyi adatot gyűjt be rólunk az okostelefonunkon keresztül. A válasz: sokat. Nagyon sokat.

Több adatot gyűjt rólad a telefonod, mint hinnéd, hála a Google Gemini nevű mesterséges intelligencia-ügynökének
Több adatot gyűjt rólad a telefonod, mint hinnéd, hála a Google Gemini nevű mesterséges intelligencia-ügynökének Fotó: Unsplash

Vigyázz! Így kémkedik utánad a Google Geminije!

A Surfshark rögtön megvizsgálta a Geminivel felturbózott Google Chrome-ot, és összehasonlította a többi böngészővel az alapján, hogy melyik gyűjt be több adatot rólunk. Nos, a versenyt könnyedén nyerte a Gemini/Chrome kombó, bár ez nem olyan győzelem, amire bárki is büszke lenne. A tesztek alapján a Gemini 24 különféle olyan adattípust gyűjt be, ami mind közvetlenül hozzánk köthető: többek közt helyadatokat, készülékazonosító adatokat, böngészési- és keresési előzményeket, vásárlási előzményeket, termékmegtekintéseket.

A CoPilottal kiegészült Microsoft Edge áll a második helyen, ez a böngésző épp feleannyi területről gyűjt adatokat. A vizsgált böngészők közül a LEO néven futó integrált AI-ügynökkel kibővített Brave tűnt a legbiztonságosabbnak, a leginkább privátnak: ez csupán két területről gyűjtött be adatokat – míg az első helyen álló Chrome és a Gemini 12-szer több helyről!

