Kemény határidőt szabott a Microsoft Windows: Október közepéig használhatod a számítógépedet, utána vége!

Nem fogta vissza magát Bill Gates cége: október 14. az a Microsoft Windows-határidő, amit követően bő félmilliárd ember marad hoppon - a nagyvállalat figyelmeztetése szerint ugyanis ezután a dátum után nem használhatják a számítógépüket! Mondanunk sem kell: a XXI. század informatika-uralta világában szinte elképzelhetetlen, hogy ennyi ember maradjon PC nélkül egyik napról a másikra. De miről is van szó pontosan? Eláruljuk!
2015 nyarán, azaz egy évtizeddel ezelőtt jelent meg a Windows 10-es operációs rendszer, mely nagy előrelépés volt a nem túl népszerű, túl sok újítást túl meggondolatlanul kezelő 8-as rendszerhez képest. Csak hát ugye telik az idő, és fejlődik a technika, így a Microsoft úgy döntött: október 14-én beszünteti a Win 10 támogatását. Ezt persze már jó ideje lehetett tudni, most azonban már vészesen közelít a végső határidő.
De mit is jelent, hogy nem lesz a rendszerre támogatás? Innentől nem érkeznek rá biztonsági frissítések, és innentől az sem garantálható, hogy bármilyen program, alkalmazás gond nélkül fusson rajta. A legfontosabb elem persze a biztonság: a szakemberek szerint egy nem támogatott operációs rendszer olyan a hackerek számára, mintha elutaznánk otthonról jó hosszú időre, és még be sem hajtanánk a bejárati ajtót, nem hogy kulcsra zárnánk.
A Microsoft mindenkit figyelmeztet: mielőbb váltson a teljes támogatást élvező Windows 11 legfrissebb verziójára. Igen ám, de itt jön a fekete leves, ugyanis jelenleg nagyjából 600 millió gépen fut 10-es Windows, ugyanakkor ezen gépek fele alkalmas csupán arra, hogy az operációs rendszert 11-esre frissítsék. Hogy mi lesz a másik felével, 300 millió számítógéppel? Jó kérdés. Sajnos biztos lesznek, akik inkább kockáztatnak, és “tárva-nyitva hagyják a hackerek előtt az ajtót”, míg más kénytelen lesz új gépre beruházni. Cseppet sem optimális helyzet, pláne nem úgy, hogy közben ketyeg az óra, az október 14-ei dátum pedig vészesen közelít.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.