Kemény határidőt szabott a Microsoft Windows: Október közepéig használhatod a számítógépedet, utána vége!

Nem fogta vissza magát Bill Gates cége: október 14. az a Microsoft Windows-határidő, amit követően bő félmilliárd ember marad hoppon - a nagyvállalat figyelmeztetése szerint ugyanis ezután a dátum után nem használhatják a számítógépüket! Mondanunk sem kell: a XXI. század informatika-uralta világában szinte elképzelhetetlen, hogy ennyi ember maradjon PC nélkül egyik napról a másikra. De miről is van szó pontosan? Eláruljuk!

Rossz hír a Windows-felhasználóknak: 600 millióan foghatják a fejüket

Fotó: Prostock-studio / Shutterstock

Itt a vége: Lehúzza a rolót sokak kedvenc Microsoft Windows-verziója

2015 nyarán, azaz egy évtizeddel ezelőtt jelent meg a Windows 10-es operációs rendszer, mely nagy előrelépés volt a nem túl népszerű, túl sok újítást túl meggondolatlanul kezelő 8-as rendszerhez képest. Csak hát ugye telik az idő, és fejlődik a technika, így a Microsoft úgy döntött: október 14-én beszünteti a Win 10 támogatását. Ezt persze már jó ideje lehetett tudni, most azonban már vészesen közelít a végső határidő.

De mit is jelent, hogy nem lesz a rendszerre támogatás? Innentől nem érkeznek rá biztonsági frissítések, és innentől az sem garantálható, hogy bármilyen program, alkalmazás gond nélkül fusson rajta. A legfontosabb elem persze a biztonság: a szakemberek szerint egy nem támogatott operációs rendszer olyan a hackerek számára, mintha elutaznánk otthonról jó hosszú időre, és még be sem hajtanánk a bejárati ajtót, nem hogy kulcsra zárnánk.