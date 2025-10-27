BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
Vörös riasztást kapott minden Gmail-felhasználó: nagy baj, azonnal változtatni kell

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 27. 16:10
Sürgős figyelmeztetést adtak ki, miután jelszavak milliói kerültek illetéktelen kezekbe egy hatalmas adatszivárgás során.
N.T.
A szerző cikkei

Egy jelentős e-mail szivárgás következtében 183 millió brit Gmail-felhasználó adatai kerültek napvilágra. Egy szakértő szerint az adatokat bárhonnan megszerezhették,  amit csak el lehet képzelni, de különösen több kategóriában tartalmaztak Google-hez köthető adatokat. Ezek között szerepeltek e-mail címek, jelszavak, valamint azok a weboldalak, ahol ezeket a jelszavakat megadták. Összesen körülbelül 3,5 terabájtnyi adat került nyilvánosságra.

Gmail-fiókok
Fotó: Pixabay / Pexels

Egy kiberbiztonsági szakértő arra figyelmeztetett, hogy a szivárgás miatt a felhasználóknak több lépést is meg kell tenniük annak érdekében, hogy a megmaradt adataikat biztonságban tudják. Az adatlopás részleteit először idén áprilisban erősítették meg, és azokat feltöltötték a Have I Been Pwned adatbázisába.

A szóban forgó adatbázisbejegyzés szerint az ellopott adatok elsősorban „adatlopó naplókból és hitelesítési adatokkal való visszaélést célzó listákból” álltak. A Daily Mailnek nyilatkozva Troy Hunt kiberbiztonsági szakértő elmondta, hogy a megszerzett információk „minden levelezőszolgáltatót” érintettek, de hozzátette, hogy a Gmail „kiemelkedő arányban” szerepel az adatok között.

A szakértő így fogalmazott:

„Az összes nagyobb szolgáltató e-mail címei megtalálhatók benne. Mindenhonnan származnak, amit csak el lehet képzelni, de a Gmail mindig kiemelkedően szerepel.”

A Google egyik szóvivője a Forbesnak úgy nyilatkozott, hogy a szivárgásból fakadó kockázatok csökkenthetők néhány módosítással, amelyekhez a vállalat már meglévő eszközöket is biztosít.

„Ez a jelentés széles körű adatlopás tevékenységekre terjed ki, amelyek számos online tevékenységet céloznak. Az e-mailek esetében a felhasználók úgy védhetik meg magukat, ha bekapcsolják a kétlépcsős azonosítást, illetve ha jelszavak helyett egyszerűbb és biztonságosabb megoldásként átváltanak a hozzáférési kulcsokra.”

(via)

