A legfelsőbb helyről érkezett a figyelmeztetés: ha ilyet látsz, azonnal zárj be minden appot, különben…

A hackerek nem pihennek: gőzerővel támadják a számítógépeket és okoseszközöket világszerte. Aki erre csak legyint, mondván, “miért pont engem szemelnének ki?”, az sajnos csúnyán ráfázhat. A modern kor, mesterséges intelligencia alapú vírusokat bevető kiberbűnözői ugyanis nem válogatnak: nekik édes mindegy, kinek a számlájáról csorog nekik a pénz. Most épp egy régi-új trükk miatt kerültek veszélybe nem csak a PC-k, de a mobiltelefonok is. A megoldás? Azonnal be kell zárni minden appot, alkalmazást, programot. Mutatjuk, miről is van szó pontosan.

Felugró ablakokkal támadnak a hackerek mind az asztali számítógépeken és laptopokon, mind a mobiltelefonokon. A megoldás: ha ilyet látunk, azonnal zárjunk be minden programot, appot! Fotó: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock

Szakértő leplezte le a megoldást: zárj be minden appot azonnal!

Az Amerikai Egyesült Államok Nemzetbiztonsági Ügynöksége, az NSA épp a felugró ablakos átverések miatt kampányol. Míg a PC-ken épp a ClickFix nevű trükk arat (aminek a lényege, hogy egy felugró ablak segítségével hitetik el a hackerek, hogy baj van, mi pedig persze épp a “baj elhárítása” közben telepítjük a vírust), addig a mobiltelefonokon is folyamatos veszélyt jelentenek a felugró ablakos hackertámadások.

Bármilyen eszközről is legyen szó, a módszer ugyanaz: felugrik egy ablak, ami valamilyen kattintásra, valaminek a letöltésére, netán adatok megadására ösztönöz. Hogy hogyan, az szintén sokrétű lehet: álcázhatja magát hibaüzenetnek, hirdetésnek, figyelmeztetésnek, hogy vírusos a gépünk, bárminek - ez csak a hackerek fantáziáján múlik.