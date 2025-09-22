A legfelsőbb helyről érkezett a figyelmeztetés: ha ilyet látsz, azonnal zárj be minden appot, különben…

A hackerek nem pihennek: gőzerővel támadják a számítógépeket és okoseszközöket világszerte. Aki erre csak legyint, mondván, “miért pont engem szemelnének ki?”, az sajnos csúnyán ráfázhat. A modern kor, mesterséges intelligencia alapú vírusokat bevető kiberbűnözői ugyanis nem válogatnak: nekik édes mindegy, kinek a számlájáról csorog nekik a pénz. Most épp egy régi-új trükk miatt kerültek veszélybe nem csak a PC-k, de a mobiltelefonok is. A megoldás? Azonnal be kell zárni minden appot, alkalmazást, programot. Mutatjuk, miről is van szó pontosan.
Az Amerikai Egyesült Államok Nemzetbiztonsági Ügynöksége, az NSA épp a felugró ablakos átverések miatt kampányol. Míg a PC-ken épp a ClickFix nevű trükk arat (aminek a lényege, hogy egy felugró ablak segítségével hitetik el a hackerek, hogy baj van, mi pedig persze épp a “baj elhárítása” közben telepítjük a vírust), addig a mobiltelefonokon is folyamatos veszélyt jelentenek a felugró ablakos hackertámadások.
Bármilyen eszközről is legyen szó, a módszer ugyanaz: felugrik egy ablak, ami valamilyen kattintásra, valaminek a letöltésére, netán adatok megadására ösztönöz. Hogy hogyan, az szintén sokrétű lehet: álcázhatja magát hibaüzenetnek, hirdetésnek, figyelmeztetésnek, hogy vírusos a gépünk, bárminek - ez csak a hackerek fantáziáján múlik.
A Forbes biztonságtechnikai szakértője elárulta: a legjobb módszer, ha azonnal kilépünk minden programból, alkalmazásból, amikor meglátunk egy gyanús felugró ablakot, majd újraindítjuk a készüléket. Ezzel minden bizonnyal elhárítjuk a támadást. Persze ha későn kapunk észbe, azaz már kattintottunk, adatokat adtunk meg, akkor komolyabb ellenlépéseket kell tennünk, kezdve attól, hogy (egy másik, biztonságos eszközön) megváltoztatjuk a jelszavainkat, egészen a vírusirtáson át addig, hogy a bankunkkal is felvesszük a kapcsolatot - pláne, ha a fertőzés óta bármilyen felületen megadtuk a kártyaadatainkat vagy használtuk a kártyánkat.
