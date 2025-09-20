Ha ezt a hét hibát elköveted, minden pénzed elvehetik – kettőt garantáltan nem tartasz be!

Vigyázz, könnyen a kiberbűnözők karmába kerülhetsz! Mutatjuk, mi az a hét hiba, amivel bevonzod a hackereket. Mindegyik olyan, mintha tárva-nyitva hagynád a lakásod ajtaját a betörők előtt!
Online biztonságunk fontosabb, mint valaha: nem csak emlékeinket, privát üzenetváltásainkat tároljuk az okoseszközeinken, de üzleti, munkahelyi levelezésünkhöz is hozzáférünk, ráadásul virtuális pénztárcaként is működik a mobiltelefonunk. Csoda hát, hogy a hackerek mindent megtesznek, hogy hozzájussanak? Az NSA, azaz az Amerikai Egyesült Államok Nemzetbiztonsági Ügynöksége hét pontból álló segítséglistát tett közzé: bemutatták, mik azok a hibák, amiket elkövetve kitárjuk az ajtót a vírusok előtt. Van egy rossz hírünk: legalább két hibát szinte mindenki elkövet!
Hibák, amiket ha elkövetünk, tálcán nyújtjuk a bankszámlánkat a hackereknek
Nem is húzzuk az időt, mutatjuk a hét leggyakoribb hibát!
Személyes, érzékeny témákat tárgyalunk ki online felületeken. Ez még akkor is veszélyes lehet a szakértők szerint, ha látszólag általános, semleges témában mondunk véleményt. A szakértők figyelmeztetése: nem szabad elfelednünk, hogy az internet nem felejt!
E-mailen vagy üzenetben érkező csatolmányokat töltünk le vagy linkekre kattintunk! Ez a hackerek által leggyakrabban kihasznált hiba, sokan ugyanis meggondolatlanul kattintanak bármire, még ha vadidegentől is érkezik. A szakértők hozzáteszik: még akkor is legyünk rendkívül körültekintők, ha a link/csatolmány forrása elsőre megbízhatónak tűnik, azaz vagy ismerős, vagy valamilyen hivatalos szerv, vállalat. Ne
m megbízható eszközöket csatlakoztatunk az okoskészülékünkre. Aligha kell magyarázni, hogy egy “talált” pendrive laptopra dugása mennyire veszélyes, ugyanakkor azt sokan nem is hinnék, hogy egy nyilvános töltésre szánt USB-kábel is lehet vírushordozó!
Folyamatosan bekapcsolva tartjuk a mobilunk helymeghatározását. Az NSA javaslata: a helymeghatározást csak akkor kapcsoljuk be, és csak annyi időre, amíg feltétlen szükséges. El sem hinnénk, helyadatainkból mennyi minden derül ki rólunk!
Folyamatosan bekapcsolva tartjuk a készülékeinket. A szakértők szerint nem csak biztonsági okokból érdemes legalább hetente egyszer újraindítanunk az okoseszközöket, ezt azonban főleg a mobiltelefonoknál szinte senki sem teszi meg.
Megbízhatatlan, nem hivatalos forrásból telepítünk programokat, netán magunk, házilag módosítjuk a telefon alaprendszerét. Ez komoly veszélyeket rejt magában.
Váratlan, felugró ablakokra, hirdetésekre kattintunk. Ez a hackerek másik népszerű átverése. A legjobb módszer, ha gyanús felugró ablakot látunk, hogy azonnal bezárunk minden alkalmazást, és újraindítjuk a készüléket - amivel ugye rögtön két legyet ütünk egy csapásra!
