/Minden Galaxy-felhasználót figyelmeztet a Samsung: indítsd újra a telefonod, különben…

De miért is jó, miért is szükséges a rendszeres újraindítás? A szakértők szerint így sikeresen védekezhetünk az úgynevezett kattintásmentes hackertámadások ellen, azaz az olyan támadásokkal szemben, amikor nem azon múlik a kiberbűnözők sikere, hogy rávesznek-e minket arra, hogy kattintsunk valamire, és ezzel valamiféle kártékony programot, vírust telepítsünk, hanem gyakorlatilag tőlünk teljesen függetlenül történik a támadás. Ugyanakkor a Samsung egy "kézzelfoghatóbb" indokra is felhívta a figyelmet. Sokan tapasztalják, hogy egy idő után csökken a mobiljuk teljesítménye. Ez ugyan lehet biztonságtechnikai probléma jele is, ugyanakkor simán technikai gubanc is. Ez utóbbi esetben az újraindítás csodákat tehet.

És milyen sűrűn indítsuk újra a mobilunkat? A Samsung válasza erre: ha tehetjük, akkor naponta! Ne csak akkor, amikor rákényszerülünk, hanem rendszeresen, amit a készülékünk meg fog hálálni! "Legyen a Galaxy-telefonod újraindítása napi rutin!" – javasolják. Ráadásul ezt nem is kell manuálisan megtennünk, hiszen beállíthatunk időzített, ütemezett újraindítást is a készülékünkön.

Tegyük hozzá: ezen rutin kialakítása nem csak a Galaxy-felhasználóknak javasolt, hanem mindenkinek!