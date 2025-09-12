Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Óriási veszélyben van a pénzed - figyelmeztetik a Samsung felhasználókat!

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 12. 18:40
Ezek a webhelyek azzal a céllal készültek, hogy a felhasználók pénzét kicsalják. A Samsung mindenkit arra kér, hogy legyen résen, és ne dőljön be a hamis lehetőségeknek.

A Samsung figyelmeztetést adott ki a közösségi médiában, amelyben a Galaxy felhasználókat szólította fel óvatosságra egy új csalási módszer miatt. A cég közlése szerint egyes csalók a „One UI 8 Beta” verzió tesztelésének lehetőségét hirdetik, de a hirdetésben található linkek hamis webhelyekre vezetnek. Ezek a webhelyek azzal a céllal készültek, hogy a felhasználók készülékeit elérjék, zárolják, majd pénzt próbáljanak kicsalni a feloldásért cserébe – írja a Bama.hu.

A Samsung hangsúlyozta, hogy a vállalat soha nem terjeszt szoftverfrissítéseket hirdetésekben
A Samsung hangsúlyozta, hogy a vállalat soha nem terjeszt szoftverfrissítéseket hirdetésekben Fotó: Unsplash

A Samsung szerint ezek a gyanús jelek

A Samsung hangsúlyozta, hogy a vállalat soha nem terjeszt szoftverfrissítéseket hirdetésekben vagy külső linkeken keresztül. A hivatalos információk és szoftverfrissítések kizárólag a Samsung saját csatornáin érhetők el, például a vállalat közösségi médiafelületein, a Samsung Members alkalmazásban, a Samsung Community-ben, illetve közvetlenül a készülékeken. Minden más forrás, amely külső linkeket ajánl, gyanúsnak tekinthető, és komoly biztonsági kockázatot jelenthet.

A vállalat arra kéri a felhasználókat, hogy legyenek különösen körültekintőek, és ne kattintsanak gyanús, idegen forrásból származó linkekre. A csalók tevékenysége súlyos veszélyt jelenthet, ezért a Samsung nyomatékosan javasolja, hogy mindenki kizárólag a hivatalos csatornákon keresztül tájékozódjon és frissítse készülékét. A figyelmeztetés különösen fontos a mobiltelefon-felhasználók számára, akik hajlamosak lehetnek rákattintani a csábító, de kockázatos ajánlatokra. 

 

