Így kémkedik utánad a Google: már a videóidat is végignézi, ha akarod, ha nem

Korábban már írtunk a Google saját kémprogramjáról, a SafetyCore-ról, ami gyakorlatilag észrevétlenül települt egyik pillanatról a másikra minden Android rendszerű telefonra, vagy legalábbis azokra, amik Android 9-es vagy annál újabb rendszert futtatnak, és legalább egyszer frissítve lettek az elmúlt egy év során. Ez a trükkös kis háttérprogram minden fotónkat átnézi, hogy megállapítsa, van-e olyan tartalom a készülékünkön, ami sértő vagy korhatáros lehet.

Fontos tisztázni: nem a nyilvánossá tett, nem is a valakinek elküldött fotókról beszélünk, hanem minden képről, olyanokról is, amiket talán kizárólag magunknak készítettünk, és eszünk ágában sincs idegeneknek elküldeni. A Google korábban egyébként kiemelte: a mesterséges intelligencia alapú képellenőrzés csakis a telefonunkon történik, a cég nem jut ebből adatokhoz, ugyanakkor a képeinket megjelöli, ha valami olyat talál rajta – így ha azt elküldjük bárkinek is, akkor a SafetyCore automatikusan mellékel hozzá egy figyelmeztetést.