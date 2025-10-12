Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Miksa névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Így kémkedik utánad a Google: már a videóidat is végignézi, ha akarod, ha nem

Google
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 12. 09:30
Androidokostelefon
Meg sem kell osztanunk a videókat. A Google már abban a pillanatban megnézte, hogy elkészítettük. Segítünk védekezni az óriásvállalat kémkedése és a SafetyCore ellen!
A szerző cikkei

Korábban már írtunk a Google saját kémprogramjáról, a SafetyCore-ról, ami gyakorlatilag észrevétlenül települt egyik pillanatról a másikra minden Android rendszerű telefonra, vagy legalábbis azokra, amik Android 9-es vagy annál újabb rendszert futtatnak, és legalább egyszer frissítve lettek az elmúlt egy év során. Ez a trükkös kis háttérprogram minden fotónkat átnézi, hogy megállapítsa, van-e olyan tartalom a készülékünkön, ami sértő vagy korhatáros lehet.

Mi az a Google SafetyCore, és mit tehetsz ellene?
Mi az a Google SafetyCore, és mit tehetsz ellene?  Fotó: PeopleImages /  Shutterstock 

Minden képedet és videódat megnézi a Google SafetyCore, még ha nem akarod senkivel sem megosztani

Fontos tisztázni: nem a nyilvánossá tett, nem is a valakinek elküldött fotókról beszélünk, hanem minden képről, olyanokról is, amiket talán kizárólag magunknak készítettünk, és eszünk ágában sincs idegeneknek elküldeni. A Google korábban egyébként kiemelte: a mesterséges intelligencia alapú képellenőrzés csakis a telefonunkon történik, a cég nem jut ebből adatokhoz, ugyanakkor a képeinket megjelöli, ha valami olyat talál rajta – így ha azt elküldjük bárkinek is, akkor a SafetyCore automatikusan mellékel hozzá egy figyelmeztetést.

Nos, a Forbes cikke szerint a program most már nem csak a képeinket nézegeti, de a videóinkat is – ugyancsak AI segítségével. Egyik oldalról érthető, miért fejlesztette ki a Google a SafetyCore-t, ugyanakkor több szakértő úgy véli, adatvédelmi szempontból igencsak aggályos a módszer.

Jelenleg a legbiztosabb, ha egyszerűen letöröljük az appot, ha nem szeretnénk, hogy nézegesse a videóinkat és fotóinkat – ugyanakkor érdemes rendszeres időközönként ellenőrizni, ugyanis bármelyik Google Play Services-frissítéssel visszakerülhet.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu