Rossz hírünk van: így kémkedik utánad a Google

Gyakorlatilag attól a pillanattól kezdve, hogy már nem csak egy egyszerű telefon, hanem egy miniszámítógép lapul mindenki zsebében, tehát mondhatni, az első okostelefonok megjelenése és elterjedése óta ott motoszkál a felhasználókban a kérdés: vajon mennyit tud rólunk ez az okos kis készülék, és rajta keresztül a mögötte álló óriáscégek? Az hosszú ideje ismert, hogy a Google-kereséseink, közösségi médiás jelenlétünk és egyéb netes tevékenységeink alapján olyan precíz profilt alkotnak mindenkiről a cégek, hogy gyakorlatilag előbb tudják, mit szeretnénk venni, mint mi magunk.

Már a képernyőmentéseinket is végignézi a Google. Örülünk ennek? Fotó: Pexels

Mit lát a Google és mit nem?

Pár hónapja írtunk arról, hogy a Google észrevétlenül beletett egy olyan funkciót az Android-rendszerekbe (SafetyCore), ami gyakorlatilag minden, a készüléken lévő fotót végignéz, és sértő vagy korhatáros tartalmakat keres. Ekkor hangsúlyozták: mindezt kizárólag biztonsági céllal teszik. Később ez kiegészült azzal, hogy az ilyen fotókat az Android üzenetküldő alkalmazása azonnal el is homályosítja, sőt, az adott telefonszám blokkolását is lehetővé teszi. Noha elsőre kifejezetten jónak tűnik az elképzelés, sokan aggodalmukat fejezték ki, hiszen itt nem valamilyen közösségi felületről van szó, nem is felhő alapú tárolásról, hanem a saját telefonunkon pihenő, privát felvételek monitorozásáról.