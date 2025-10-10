Új kihívások előtt a rendőrség: szabálytalanul közlekedő robotaxit kaptak el, de nem tudták megbüntetni

A kaliforniai San Bruno város sokat látott közlekedési rendőreit is meglepte, mikor egy hosszú kocsisorban álló autó a szemük láttára csinált egy szabálytalan U-kanyart. A rendőrök azonnal jeleztek a kocsinak, ami meg is állt, de ekkor derült ki, hogy ez egy vezető nélküli robotaxi – írta meg az Odee.com.

Egy szabálytalanul közlekedő robotaxit állítottak meg a rendőrök Forrás: Facebook

A robotaxik a törvények felett állnak?

A rendőrök így nehéz helyzettel találták magukat szembe, mivel arra számítottak, hogy az autó sofőrét fogják megbüntetni a szabálytalanságért.

Az amerikai Waymo cég tulajdonában lévő robotaxit irányító AI alapú számítógép úgy van programozva, hogy minden ilyen esetben működjön együtt a hatóságokkal. Ezért is állt le a rendőrök jelzésére.

A robotaxikat az AI irányítja, így nincs bennük sofőr, akit meg lehetne bírságolni Fotó: ANP via AFP

A taxicégnél dolgozó operátor kapcsolatba is lépett a járőrökkel az autó számítógépén keresztül. A problémát azonban más okozta. Az, hogy a fennálló helyi szabályok szerint közlekedési bírságot csak emberi sofőrre szabhatnak ki. A bírságtömbjükön egyelőre ugyanis nem szerepel „robot” rubrika.

A járőrök így végül csak szóbeli figyelmeztetést adtak a távfelügyeleti operátornak, és büntetés nélkül hagyták a súlyos szabálytalanságot.

A kocsit tovább engedték.

Az eset nagy vitát váltott ki a neten. Sokan attól tartanak, hogy a jövőben a robottaxikban ülő utasoknak kell majd büntetést fizetni az ilyen esetekben.

San Bruno rendőrsége azonban igyekezett mindenkit megnyugtatni. A robotjárművekre vonatkozó új jogszabályokon már dolgoznak.