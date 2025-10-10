Ázsia ExpresszKrasznahorkai LászlóMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Gedeon névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Új kihívások előtt a rendőrség: szabálytalanul közlekedő robotaxit kaptak el, de nem tudták megbüntetni

robotaxi
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 10. 19:45
szabálytalanságrendőrség
A mesterséges intelligencia rohamos fejlődését nehezen tudja követni a világ, sok eddig megszokott szabályt kell megváltoztatnunk, például a közlekedését. Ez a kérdés akkor került középpontba, amikor nemrég egy AI működtette robotaxi feladta a leckét a kaliforniai rendőröknek.
Bors
A szerző cikkei

A kaliforniai San Bruno város sokat látott közlekedési rendőreit is meglepte, mikor egy hosszú kocsisorban álló autó a szemük láttára csinált egy szabálytalan U-kanyart. A rendőrök azonnal jeleztek a kocsinak, ami meg is állt, de ekkor derült ki, hogy ez egy vezető nélküli robotaxi – írta meg az Odee.com

robotaxi
Egy szabálytalanul közlekedő robotaxit állítottak meg a rendőrök Forrás: Facebook

A robotaxik a törvények felett állnak? 

A rendőrök így nehéz helyzettel találták magukat szembe, mivel arra számítottak, hogy az autó sofőrét fogják megbüntetni a szabálytalanságért. 

Az amerikai Waymo cég tulajdonában lévő robotaxit irányító AI alapú számítógép úgy van programozva, hogy minden ilyen esetben működjön együtt a hatóságokkal. Ezért is állt le a rendőrök jelzésére. 

robotaxi
A robotaxikat az AI irányítja, így nincs bennük sofőr, akit meg lehetne bírságolni Fotó: ANP via AFP

A taxicégnél dolgozó operátor kapcsolatba is lépett a járőrökkel az autó számítógépén keresztül. A problémát azonban más okozta. Az, hogy a fennálló helyi szabályok szerint közlekedési bírságot csak emberi sofőrre szabhatnak ki. A bírságtömbjükön egyelőre ugyanis nem szerepel „robot” rubrika. 

A járőrök így végül csak szóbeli figyelmeztetést adtak a távfelügyeleti operátornak, és büntetés nélkül hagyták a súlyos szabálytalanságot.

 A kocsit tovább engedték. 

Az eset nagy vitát váltott ki a neten. Sokan attól tartanak, hogy a jövőben a robottaxikban ülő utasoknak kell majd büntetést fizetni az ilyen esetekben.

San Bruno rendőrsége azonban igyekezett mindenkit megnyugtatni. A robotjárművekre vonatkozó új jogszabályokon már dolgoznak. 

Ha elkészülnek az új szabályozások, akkor valószínűleg az üzemeltető cégek lesznek azok, akik a bírságokat megfizetik. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu