Elon Musk elárulta, hamarosan új funkcióval bővülnek a Teslák

Magyarországon nagyjából 75 000 tisztán elektromos gépjármű közlekedik az utakon, ebből 69 700 személygépkocsi, 5300 a tehergépkocsik kategóriájába esik. Legnagyobb hányadban Teslákról van szó, de kifejezetten nagy számban értékesítenek BYD-ket is. A Model Y és a Model 3 típusokból csak 2024-ben közel 2000 db-ot adtak el, harmadik helyen a Volve EX30 szerepel 673 db-bal. Aki ma szeretne hazai forgalmazótól, hivatalos úton megvásárolni egy Teslát, az csak a Model 3 és a Model Y párosából válogathat. A használt autók piacán felbukkannak azonban a Model S-ek és Model X-ek is, így a választék kifejezetten nagynak tekinthető. A Cybertruckokat a mostani szabályozás alapján nem lehet használni a magyar közutakon, a 10 évnél is öregebb Roadstereket meg külföldről kell behozni annak, aki szeretne kitűnni a tömegből.

Egy szó, mint száz: a Tesla igenis próbálkozik a lehető legnagyobb kényelmet megteremteni a modelljeiben, amihez szorosan kapcsolódik a videójátékozás, mint szabadidős tevékenység is. A korábbi tapasztalatok alapján a technológia már készen áll, Muskról köztudott, hogy nagy gamer hírében áll, ezért innentől minden a törvényhozás szakemberein múlik. Az biztos, hogy elsőként az Egyesült Államok örülhet majd annak, ha sikerült átütni a jogszabályokon az önvezetés + gaming kombinációját. Hogy utána mikor érkezhet meg ez a különleges, mégis magától értetődő fejlesztés az európai utakra, így Magyarországra? Ez már a jövő zenéje.