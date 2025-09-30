Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Drága Mercedes tört össze, vezetés közben lett rosszul a sofőr

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 30. 18:40
Két ember megsérült, miután egy sofőr rosszul lett. A Mercedes márkájú autó egy parkoló autóba rohant bele.

Egy Mercedes személyautó lesodródott az útról és nagy erővel egy álló teherautónak ütközött Nagykanizsán, a Magyar utcában. Az esetnél két ember megsérült.

A Mercedes egy parkoló autóba rohant bele, miután annak vezetője rosszul lett a volán mögött Fotó: Forrás: zaol.hu/Szakony Attila

Mercedes rohant egy álló teherautóba

A balesettel kapcsolatosan Pál-Tóth Evelin, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense nyilatkozott hírportálunknak. Elmondta: Nagykanizsán a Magyar utcán Zalaegerszeg irányából közlekedett egy Mercedes típusú személyautó, melynek sofőrje az elsődleges információk szerint a volán mögött rosszul lett és egy álló darus teherautónak csapódott. Az autóban a sofőr mellett még egy személy utazott, bár mindketten megsérültek, ám az elsődleges információk szerint könnyű sérülést szenvedtek. - olvasható a Zaol.hu cikkében.

A becsapódás ereje hatalmas volt: az autó darabjai több tíz méterre repültek szét az úttesten. A helyszínt a rendőrség és a mentők biztosították, a járművet súlyos károk érték. A balesetről készült további képeket IDE kattintva lehet megtekinteni.

 

