Drága Mercedes tört össze, vezetés közben lett rosszul a sofőr

Egy Mercedes személyautó lesodródott az útról és nagy erővel egy álló teherautónak ütközött Nagykanizsán, a Magyar utcában. Az esetnél két ember megsérült.
A balesettel kapcsolatosan Pál-Tóth Evelin, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense nyilatkozott hírportálunknak. Elmondta: Nagykanizsán a Magyar utcán Zalaegerszeg irányából közlekedett egy Mercedes típusú személyautó, melynek sofőrje az elsődleges információk szerint a volán mögött rosszul lett és egy álló darus teherautónak csapódott. Az autóban a sofőr mellett még egy személy utazott, bár mindketten megsérültek, ám az elsődleges információk szerint könnyű sérülést szenvedtek. - olvasható a Zaol.hu cikkében.
A becsapódás ereje hatalmas volt: az autó darabjai több tíz méterre repültek szét az úttesten. A helyszínt a rendőrség és a mentők biztosították, a járművet súlyos károk érték. A balesetről készült további képeket IDE kattintva lehet megtekinteni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.