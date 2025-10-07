AI-funkciókkal és díjmentes előfizetésekkel érkezik a T Phone 3 Pro

A készülékhez 12 hónapos díjmentes Picsart Pro előfizetés jár, amely közvetlenül a kamerához kapcsolódva biztosít kreatív funkciókat – köztük AI-avatar készítést, AI háttérképszerkesztést és a képek kiválasztott részeinek egyszerű cseréjét mesterséges intelligencia használatával (AI-replace). A felhasználók hozzáférhetnek továbbá a Perplexity-hez, ráadásul egy 18 hónapos, díjmentes Perplexity Pro előfizetést is kapnak, amely AI-asszisztensként segít a mindennapokban: információt keres, ügyeket intéz, szöveget fordít, mesét olvas fel, vagy akár receptötleteket is ad. A szolgáltatás a Magenta gombbal, hangutasítással vagy közvetlenül a zárolási képernyőről is elérhető.
A T Phone 3 Pro nagy teljesítményű hardverrel, 6,8 hüvelykes, 120 Hz-es kijelzővel és hármas kamerarendszerrel rendelkezik, amelyet – a Picsartnak köszönhetően – AI-alapú képoptimalizálás támogat. Az új modell nemcsak a mindennapi felhasználók, hanem a nagy erőforrásigényű alkalmazások kedvelői számára is ideális választás. A készülék ráadásul fenntarthatósági szempontból is kiemelkedő: elnyerte a #GreenMagenta minősítést, és 88/100-as öko-besorolást ért el.
A Deutsche Telekom az AI-termékcsalád – köztük a T Phone 3, a T Tablet 2, és most az új Pro modell – révén egyre több ember számára teszi elérhetővé a generatív mesterséges intelligenciát. A Telekom alkalmazás Magenta AI funkciójának használatával azonban bizonyos AI-funkciókhoz azok a Telekom-előfizetők is hozzáférhetnek, akik más márka készülékeit használják a Telekom kínálatából.
A T Phone 3 Pro 2025. október 14-től érhető el Magyarországon a Telekom ügyfélszolgálatán, online áruházában, üzleteiben és partnereinél. A T Phone 3 Pro listaára 99 880 forint.
