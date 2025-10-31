Pánikban a NASA: Beláthatatlan következményeket okozhat a rejtélyes utazó?

Egy titokzatos, csillagközi eredetű égitest tért vissza a Nap árnyékából, és olyan különös fényben ragyog, hogy még a NASA szakemberei sem értik, mi állhat a jelenség mögött.

Idegen űrhajó lehet a NASA által megfigyelt objektum?

Fotó: Pexels

A NASA aggódva figyeli az utazót

A 3I/ATLAS névre keresztelt objektum október 21-én haladt át úgynevezett nap-együttálláson a Földdel, vagyis napokig elrejtve maradt a Nap mögött. Most azonban ismét előbukkant – és a tudósokat megdöbbentette a látvány.

A kométákra jellemzően poros, vöröses fény helyett a 3I/ATLAS most feltűnően kékes árnyalatban tündököl, miközben a fényessége hétszer gyorsabban nőtt, mint a legtöbb ismert üstökösé. A tudósok szerint az objektum igazi különlegessége, hogy nem a Nap körül kering, mint a megszokott üstökösök. A mérések alapján egy csillagközi látogatóról van szó, amely valószínűleg más naprendszerből érkezett, és most átszeli a miénket.

A Lowell Obszervatórium (Arizona) és az Amerikai Haditengerészet Kutatólaboratóriuma által végzett vizsgálatok szerint az égitestet három NASA-űrszonda is megfigyelte: a STEREO-A, a SOHO és a GOES-19 egyaránt rögzítették a Naphoz legközelebbi pontján, október 29-én.

A megfigyelések szerint a 3I/ATLAS körül egy mintegy 300 ezer kilométeres, kékes fényű gázburok alakult ki, amely a tudósok szerint szénmolekulákból (C2) és más vegyületekből áll. Ez a kékes derengés nem a Nap fényének visszaverődése, hanem a kibocsátott gázok saját fénye.

Az objektumot egy fátyolszerű, diffúz kóma veszi körül, amelynek átmérője a telihold felének felel meg. A földi távcsövek számára nehezen megfigyelhető volt a közelsége miatt, de rádiótávcsövek kimutatták, hogy óriási mennyiségű vízpárát és szén-dioxidot bocsát ki, miközben a Nap felé közeledett.

A tudósok értetlenül állnak az előtt, hogy a 3I/ATLAS miért fényesedett ilyen drámai módon. A gázok (különösen a CO₂ és a H₂O) aktivitása rendkívüli, de a mag összetétele, alakja és belső szerkezete is szerepet játszhat a furcsa jelenségben.

A Harvard Egyetem neves professzora, Avi Loeb úgy fogalmazott:

„Ez az égitest olyan szögben közelítette meg a Napot, amely lehetővé tette, hogy több űreszköz folyamatosan megfigyelje. Az elhelyezkedése szinte tökéletes volt – mintha valaki szándékosan így tervezte volna.”

A 3I/ATLAS várhatóan november és december folyamán ismét megjelenik a hajnal és az alkonyi égbolton, ahol a földi távcsövek végre részletesen is tanulmányozhatják. A kutatók szerint addigra még fényesebb lehet, mint korábban – és talán végre kiderül, mi okozza különös, kékes ragyogását, írja a Daily Mail.