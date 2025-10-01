Milliárdok lógnak rajta, pedig egy koliszobából indult az egész: 15 éves a Social Network

Milliárdok vannak rajta, a születése pedig egy furcsa srác koliszobájából indult. Mark Zuckerberg és a Facebook sztorija mára már történelem, és ennek a születését dolgozta fel a Social Network című film. A 40 millió alkotás 223 milliót termelt, három Oscar-díjat nyert és hamarosan kezdődik a folytatásának a forgatása Jeremy Allen White, az Anora című prostifilmért Oscarral jutalmazott Mikey Madison és a Mark Zuckerberget ezúttal alakító Jeremy Strong főszereplésével.

A Social Network film világszerte hatalmas siker lett (Fotó: l90)

15 érdekesség a Social Network forgatásáról

Mark Zuckerberg szerepét eredetileg Shia LaBeouf játszotta volna, aki két Transformers film forgatása közt volt. A balhés sztár azonban passzolta a szerepe.

Jesse Eisenberget a forgatás ideje alatt diagnosztizálták OCD-vel, vagyis obszesszív-kompulzív zavarral vagyis kényszerbetegséggel. A színész bevallása szerint a legnagyobb kihívást pont emiatt a Facebook atyjának beszédstílusának és viselkedésének tanulmányozása okozta.

Jesse Eisenberg és Andrew Garfield hiába alakítottak riválisokat a filmben, a forgatás alatt életre szóló barátságot kötöttek.

A valódi Zuckerberg felvételi esszéjét olvasva jött rá a színész, hogy Mark szeret vívni. A hitelesség kedvéért Eisenberg is órákat vett.

Jesee Eisenberg alakítását kényszerbetegsége nehezítette (Fotó: l90)

Winklevoss ikreket a mostanában visszatérő Armie Hammer alakította . A színészt egy Ralph Lauren modell, Josh Pence segítette a közös jelenetekben. Az egyik szerepet Hammer játszotta, míg a másik Josh, akinek a fejét digitálisan kicserélték Hammerére.

Josh Pence az egyetemi évei alatt valóban ismerte a Winklevoss ikreket, egymás ellen eveztek néhány versenyen.

A színész emiatt nagyon szigorú, szerződésbe foglalt diétán volt a forgatása alatt, ugyanis a súlya nem változhatott a felvételek alatt.

Armie Hammer kettős szerepben éhezett a forgatáson (Fotó: l90)