Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
9°C Székesfehérvár

Malvin névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Milliárdok lógnak rajta, pedig egy koliszobából indult az egész: 15 éves a Social Network

Mark Zuckerberg
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 01. 20:20
Shia LaBeoufHammerSocial Networkfilm producerHarvardFacebookTransformers
Mark Zuckerberg forradalmi felülete azóta is a közösségi kommunikáció alapját képezi. A Facebook születéséről szóló Social Network című filmet 15 évvel ezelőtt mutatták be.
Bors
A szerző cikkei

Milliárdok vannak rajta, a születése pedig egy furcsa srác koliszobájából indult. Mark Zuckerberg és a Facebook sztorija mára már történelem, és ennek a születését dolgozta fel a Social Network című film. A 40 millió alkotás 223 milliót termelt, három Oscar-díjat nyert és hamarosan kezdődik a folytatásának a forgatása Jeremy Allen White, az Anora című prostifilmért Oscarral jutalmazott Mikey Madison és a Mark Zuckerberget ezúttal alakító Jeremy Strong főszereplésével. 

2010 - The Social Network - Movie Set
A Social Network film világszerte hatalmas siker lett (Fotó: l90)

15 érdekesség a Social Network forgatásáról

  • Mark Zuckerberg szerepét eredetileg Shia LaBeouf játszotta volna, aki két Transformers film forgatása közt volt. A balhés sztár azonban passzolta a szerepe. 
  • Jesse Eisenberget a forgatás ideje alatt diagnosztizálták OCD-vel, vagyis obszesszív-kompulzív zavarral vagyis kényszerbetegséggel. A színész bevallása szerint a legnagyobb kihívást pont emiatt a Facebook atyjának beszédstílusának és viselkedésének tanulmányozása okozta.
  • Jesse Eisenberg és Andrew Garfield hiába alakítottak riválisokat a filmben, a forgatás alatt életre szóló barátságot kötöttek. 
  • A valódi Zuckerberg  felvételi esszéjét olvasva jött rá a színész, hogy Mark szeret vívni. A hitelesség kedvéért Eisenberg is órákat vett. 
2010 - The Social Network - Movie Set
Jesee Eisenberg alakítását kényszerbetegsége nehezítette (Fotó: l90)
  • Winklevoss ikreket a mostanában visszatérő Armie Hammer alakította. A színészt egy Ralph Lauren modell, Josh Pence segítette a közös jelenetekben. Az egyik szerepet Hammer játszotta, míg a másik Josh, akinek a fejét digitálisan kicserélték Hammerére. 
  • Josh Pence az egyetemi évei alatt valóban ismerte a Winklevoss ikreket, egymás ellen eveztek néhány versenyen.
  • A színész emiatt nagyon szigorú, szerződésbe foglalt diétán volt a forgatása alatt, ugyanis a súlya nem változhatott a felvételek alatt. 
2010 - The Social Network - Movie Set
Armie Hammer kettős szerepben éhezett a forgatáson (Fotó: l90)
  • Justin Timberlake közel 10 kilót adott le Sean Parker szerepéért. A színész úgy gondolta, vékonyabban fiatalabbnak néz ki. 
  • A film egyik vezető producere a kétszeres Oscar-díjas Kevin Spacey volt. 
  • Az eredeti forgatókönyv 178 oldalas volt, ami szerint 3 órás lett volna a film. A producerek 30 oldalt ki akartak dobatni belőle Aaron Sorkin íróval, de a rendező, David Fincher nem engedett belőle. A gyors vágások és a színészek beszédstílusa miatt két órába belefért a film. 
  • A durvább nyelvezeten viszont finomítani kellett, hogy PG 13-as(12-es karika) besorolást kapjon a film R helyett, ami itthon a 16-os karikának felelne meg. 
2010 - The Social Network - Movie Set
Justin Timberlake sokat fogyott a szerep kedvéért (Fotó: l90)
  • 40 év után újra engedte a Harvard egyetem, hogy a kampuszon forgassanak. Utoljára az 1970-es Love Story miatt forgathattak ott filmesek. Fincher szerint nem voltak túl segítőkészek, rossz szemmel nézték a nyüzsgő stábot. 
  • Steven Soderbergh mentette meg a produkciót, ugyanis az akkoriban forradalmi újításnak számító Red One kamerákból még nagyon kevés állt rendelkezésre, azonban egy a kultrendező magántulajdonát képezte. Soderbergh szó nélkül kölcsön adta a produkciónak, akik így gyorsabban tudtak dolgozni. 
  • Erica Albright filmbeli Facebook profilján valóban Rooney Mara képe látható, aki a filmbéli karaktert is játssza.  
  • Brenda Songot nem akarta elengedni a Disney, Christy szerepére, ugyanis nem passzolt a színésznő családbarát imázsába a fürdőszobai szexjelenet. Végül a Mickey egeres cég engedélyezte a sztárnak a forgatást. 

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu