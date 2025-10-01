Milliárdok lógnak rajta, pedig egy koliszobából indult az egész: 15 éves a Social Network

A valódi Zuckerberg felvételi esszéjét olvasva jött rá a színész, hogy Mark szeret vívni. A hitelesség kedvéért Eisenberg is órákat vett.
Winklevoss ikreket a mostanában visszatérő Armie Hammer alakította. A színészt egy Ralph Lauren modell, Josh Pence segítette a közös jelenetekben. Az egyik szerepet Hammer játszotta, míg a másik Josh, akinek a fejét digitálisan kicserélték Hammerére.
Josh Pence az egyetemi évei alatt valóban ismerte a Winklevoss ikreket, egymás ellen eveztek néhány versenyen.
A színész emiatt nagyon szigorú, szerződésbe foglalt diétán volt a forgatása alatt, ugyanis a súlya nem változhatott a felvételek alatt.
Justin Timberlake közel 10 kilót adott le Sean Parker szerepéért. A színész úgy gondolta, vékonyabban fiatalabbnak néz ki.
Az eredeti forgatókönyv 178 oldalas volt, ami szerint 3 órás lett volna a film. A producerek 30 oldalt ki akartak dobatni belőle Aaron Sorkin íróval, de a rendező, David Fincher nem engedett belőle. A gyors vágások és a színészek beszédstílusa miatt két órába belefért a film.
A durvább nyelvezeten viszont finomítani kellett, hogy PG 13-as(12-es karika) besorolást kapjon a film R helyett, ami itthon a 16-os karikának felelne meg.
40 év után újra engedte a Harvard egyetem, hogy a kampuszon forgassanak. Utoljára az 1970-es Love Story miatt forgathattak ott filmesek. Fincher szerint nem voltak túl segítőkészek, rossz szemmel nézték a nyüzsgő stábot.
Steven Soderbergh mentette meg a produkciót, ugyanis az akkoriban forradalmi újításnak számító Red One kamerákból még nagyon kevés állt rendelkezésre, azonban egy a kultrendező magántulajdonát képezte. Soderbergh szó nélkül kölcsön adta a produkciónak, akik így gyorsabban tudtak dolgozni.
Erica Albright filmbeli Facebook profilján valóban Rooney Mara képe látható, aki a filmbéli karaktert is játssza.
Brenda Songot nem akarta elengedni a Disney, Christy szerepére, ugyanis nem passzolt a színésznő családbarát imázsába a fürdőszobai szexjelenet. Végül a Mickey egeres cég engedélyezte a sztárnak a forgatást.
