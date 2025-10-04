„A határ a csillagos ég!” – MI-forradalom az iskolákban: erről tanulhatnak a diákok az órákon

Olyan időszak kezdődött el a magyar iskolában, amire szülők és gyerekeik is régóta várhattak. Idén ősszel, októbertől elstartoltak a mesterséges intelligencia-kurzusok. A MI-órákon először csak néhány tucat szakképzési intézményben lehet részt venni, ám hamarosan a lista brutálisan nőni fog. Dr. Csordás Szilárd, IT-biztonsági szakértő elárulta, miként tudja a tantárgy tananyaga pallérozni a fiatalok elméjét.

MI-képzések indultak a magyar iskolákban / Képünk illusztráció: unsplash

A MI-tudást építik

Hankó Balázs, kultúráért és innovációért felelős miniszter szeptember végén jelentette be Budapesten az örömhírt: az idei őszi félévben hatvan iskolában rajtolt el a mesterséges intelligencia kurzus, ráadásul a magyar kormány közvetlenül a tanrendbe építette bele. A MI-kurzusokon már most több ezer diák vehet részt.

Idén elsőként

a 9. osztályos tanulók mélyülhetnek el az újkori tantárgyban,

és a Logiscool saját fejlesztésű, nemzetközileg elismert tananyagot sajátíthatják el.

A kormány célja, hogy a MI-képzésekkel a diákok mesterséges intelligencia-tudását és a digitális készségüket fejlesszék, ezzel erősítve hazánk versenyképességét. Jövő februártól a MI-t tanulók száma jócskán nőni fog, hiszen jövő februártól minden szakképzésben tanuló számára elérhető lesz ez az új tantárgy. Idővel pedig a felsőoktatásba is beépül.

Helyesen kérsz, jót kapsz

A MI-képzéseket már most a magyar oktatás új korszakaként emlegetik. Olyan tudást tudnak ugyanis így szerezni a diákok, ami nemcsak innovatív, de az életüket is megkönnyítheti egy-egy munkaterületen.

- Aki a MI-hullámot nem lovagolja meg, biztosan le fog maradni. A diákoknak meg kell tanítani, hogyan kezeljék hatékonyan, megfelelő és pontosabb utasításokkal a mesterséges intelligenciát. A MI a jövő, és megkönnyítheti a munkánkat, sőt, projektek megvalósításában is egy asszisztensünk lehet, ami bármikor készségesen segít – mutatott rá dr. Csordás Szilárd a Borsnak.

Az IT-biztonsági szakértő a diákok a képzésekkel egy olyan tudásra tehetnek szert, ami a jövőjükre tekintve aranyat érhet.

Ha tudjuk kezelni a MI-t, akkor akár segítőnk is lehet. Diákként mondjuk megkérhetjük rá, hogy ellenőrizze a házi feladatunkat, vagy prezentációkészítésre ötleteket kérhetünk tőle, tanulási tervet, egy témában, tananyagban összefoglalót rakhat össze – sokoldalú lehetőséget kínál. Általános iskola 5. osztályától már most sokan használják a MI-t, így a képzés jól ki tudja majd egészíteni, csiszolni arról a tudásukat.

– húzta alá.