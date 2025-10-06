Mesterséges intelligencia keltette életre az aradi vértanúkat – Galéria

Ki ne gondolkodott volna már el azon, hogyan is nézhettek ki a történelem szereplői? Az első fényképezőgépek megjelenéséig csak a különböző művészeti alkotások adnak némi támpontot erről – már ha adnak… Eddig korabeli fotókra, vagy grafikákra, esetleg szoborra vagy egyéb műalkotásokra támaszkodva társíthattunk arcot Hunyadi János, II. Rákóczi Ferenc, vagy akár az aradi vértanúk történetéhez. A mesterséges intelligencia ezt is megoldotta.
Az 1848-as forradalomból lett szabadságharc elbukása után a magyar honvédség 12 tábornokát és egy ezredesét végezték ki Aradon 1849. október 6-án a császári haditörvényszék ítélete alapján.
Ők a nemzet vértanúi, az aradi tizenhármak:
Aulich Lajos, Damjanich János, Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő, Knézich Károly, Lahner György, Lázár Vilmos ezredes, Leiningen - Westerburg Károly, Nagysándor József, Pöltenberg Ernő, Schweidel József, Török Ignác és Vécsey Károly.
Ugyanezen a napon, október 6-án végezték ki Budapesten az első felelős magyar kormány miniszterelnökét, Batthyány Lajost is.
Az aradi kivégzések óta 176 év telt el, 2025-ben pedig a
mesterséges intelligencia segítségével képesek vagyunk arra, hogy a nemzeti hősök nevéhez arcot is párosítsunk.
Íme:
A képre kattintva galéria nyílik, amelyből kiderül, hogyan is nézhettek ki az aradi vértanúk.
