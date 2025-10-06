Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Mesterséges intelligencia keltette életre az aradi vértanúkat – Galéria

történelem
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 06. 17:57
galérianemzet
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverése és az azt követő megtorlás legvéresebb napja október 6. Az aradi vértanúkat 176 éve végezték ki, most pedig a mesterséges intelligencia keltette életre őket!
Ki ne gondolkodott volna már el azon, hogyan is nézhettek ki a történelem szereplői? Az első fényképezőgépek megjelenéséig csak a különböző művészeti alkotások adnak némi támpontot erről – már ha adnak… Eddig korabeli fotókra, vagy grafikákra, esetleg szoborra vagy egyéb műalkotásokra támaszkodva társíthattunk arcot Hunyadi János, II. Rákóczi Ferenc, vagy akár az aradi vértanúk történetéhez. A mesterséges intelligencia ezt is megoldotta.

aradi vértanúk
Ők 13-an az aradi vértanúk, akikre október 6-án emlékezünk.

 

Így néztek ki az Aradi vértanúk a mesterséges intelligencia szerint

Az 1848-as forradalomból lett szabadságharc elbukása után a magyar honvédség 12 tábornokát és egy ezredesét végezték ki Aradon 1849. október 6-án a császári haditörvényszék ítélete alapján.
 

Ők a nemzet vértanúi, az aradi tizenhármak:

Aulich Lajos, Damjanich János, Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő, Knézich Károly, Lahner György, Lázár Vilmos ezredes, Leiningen - Westerburg Károly, Nagysándor József, Pöltenberg Ernő, Schweidel József, Török Ignác és Vécsey Károly.

Ugyanezen a napon, október 6-án végezték ki Budapesten az első felelős magyar kormány miniszterelnökét, Batthyány Lajost is.

Az aradi kivégzések óta 176 év telt el, 2025-ben pedig a 

mesterséges intelligencia segítségével képesek vagyunk arra, hogy a nemzeti hősök nevéhez arcot is párosítsunk.

 

Íme:

A képre kattintva galéria nyílik, amelyből kiderül, hogyan is nézhettek ki az aradi vértanúk.

Aradi Vértanúk
Aradi Vértanúk
Aradi Vértanúk
Aradi Vértanúk
Aradi Vértanúk
Aradi Vértanúk
Aradi Vértanúk
Aradi Vértanúk
Aradi Vértanúk
Aradi Vértanúk
Aradi Vértanúk
Aradi Vértanúk
Aradi Vértanúk
Galéria: Mesterséges intelligencia keltette életre az Aradi vértanúkat
1/13
Vácsey Károly

 

 

 

 

