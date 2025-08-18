Huawei Watch 5: ilyen komplex egészségfigyelést nem láttunk még

Az okoseszközök terjedése évekig teljesen öncélú volt. Az okostelefonok térhódítása után jöttek az okoskarkötők, okosórák és persze velük együtt mindeféle okosbizbaszok. Minden olyan eszköz, amiben egy pici elektronika is van, megkapta az okos- előtagot, hogy trendi legyen. Egy idő után persze mindez elveszítette a varázsát, és a gyártóknak elő kellett rukkolnia valamivel, amitől az okoseszközeink nem csak menők lesznek, hanem hasznosak is.
Valamivel, amivel könnyebbé tehetik az életünket.
Sportolásra egy ideje már sok hasznos aktivitásfigyelő vagy komolyabb okosóra létezik, az egészségfigyelés viszont, hiába 1-2 komolyabb innováció, mint például az EKG a negyedik generációs Apple Watchon, de igazán összetett egészségügyi méréseket sokáig hiába vártunk.
A Huawei régóta vezető szerepben van globálisan a viselhető okoseszközök tekintetében, az idén megjelent Huawei Watch 5 okosórájában pedig egy újszerű fejlesztés ad még pontosabb eredményeket. A titok nyitja, hogy nem csak az óra hátlapján lévő szenzorra vonatkozik, hiszen annak az eredményeit a szőrzet, az izzadtság, a különböző bőrvastagság is befolyásolhatja.
Az óra jobb oldalán, a tekerhető korona és a funkciógomb között is van egy érzékelő. Nyomásérzékeny X-Tapnek nevezte el a gyártó, többféle érzékelő is van benne, és együtt dolgozik a hátlapon lévő szenzorokkal. Itt jön az izgalmas rész:
ha három másodpercig rajta tartuk az X-Tapen az ujjbegyünket, akkor egy általános egészségügyi vizsgálatot indít el az okosóra.
Nem sci-fi, ami ilyenkor következik, hanem a valóság: 9(!) különböző vizsgálatra képes:
Emellett az alvásunkról is nagyon részletes leírást kapunk, ha viseljük az órát alvás közben. Mindezeket a Huawei Health/Huawei Egészség applikációban követhetjük nyomon, és a kapott jelentéseket akár elküldhetjük az orvosunknak is. Azt a gyártó kihangsúlyozza, hogy nem hivatalos orvosi eszköz az óra és az app, és nem helyettesítheti az orvosi vizsgálatot, viszont, és ezt már a józan ész mondja, ha gond van, simán jól jöhet, ha már az óránk is jelez, hogy valami nem stimmel. Egy potya kör az orvosnál még mindig sokkal jobb, mint nem időben elmenni, nem igaz?
A kezelésnél persze sokkal hasznosabb a megelőzés. A Watch 5 több mint 100 sportághoz alkalmazható, még golfozáshoz vagy szabadtüdős merüléshez is. Kültéri sportoláshoz a Petal Maps nevű térképapplikáció segíti a navigálást. Golfozáshoz több mint15 ezer pályét ismer világszerte, köztük magyar goldpályákat is!
Ami nem teljesen az egészséghez kapcsolódik, de egyedivé teszi az eszközt, az a gesztusvezérlési lehetőség – igen, az ujjainkkal tudjuk vezérelni az órát! Ha kétszer érintjük össze a hüvelyk- és mutatóujjunkat, vagy végighúzzuk kétszer a hüvelykujjunkat a mutatóujjunkon, akkor hívásokat, ébresztőt, zenelejátszást kezelhetünk, vagy például állványra letett kamerával fotózhatunk a távoli fotózás funkcióval.
Az értesítésekre reagálni nem tudunk, és a Huawei-féle AppGallery alkalmazásbolt a hasznos órára tervezett appok tekintetében nem dúskál a javakban a konkurenciához képest, viszont képes az óra eSIM-et kezelni, vagyis a telefonunkra sem lesz szükség például kocogásnál, az akksiidő pedig nem aznapra, hanem valóban napokra szól.
Simán 3-4 nap eltelik két töltés között!
A Huawei Watch 5 ideális társ lehet, ha egy minőségi okosórára vágyunk, ami nem csak trendi, de haszna is van, ráadásul most egyes kiskereskedőknél 20 ezer forintos ajándékkártyát vagy Huawei FreeBuds 6i fülest adnak ráadásként az óra mellé egész augusztusban. Nagy előnye a nagy riválisokkal (Apple, Samsung) szemben, hogy mindkét nagy platformon lehet használni, iPhone-on és Android-alapú telefonokon egyaránt, mindkettőt támogatja a rendszer. Ha a már említett korlátozásokkal együtt tudunk élni, akkor érdemes kipróbálni. Hiszen bármilyen hasznosnak is tűnik valami, az élőben szerzett benyomás dönt, hiszen az óra – még ha okos – valahol ékszer/kiegészítő is, amelyet akkor hordunk szívesen, ha tetszik.
