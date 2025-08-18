Huawei Watch 5: ilyen komplex egészségfigyelést nem láttunk még

Az okoseszközök terjedése évekig teljesen öncélú volt. Az okostelefonok térhódítása után jöttek az okoskarkötők, okosórák és persze velük együtt mindeféle okosbizbaszok. Minden olyan eszköz, amiben egy pici elektronika is van, megkapta az okos- előtagot, hogy trendi legyen. Egy idő után persze mindez elveszítette a varázsát, és a gyártóknak elő kellett rukkolnia valamivel, amitől az okoseszközeink nem csak menők lesznek, hanem hasznosak is.

Valamivel, amivel könnyebbé tehetik az életünket.

Sportolásra egy ideje már sok hasznos aktivitásfigyelő vagy komolyabb okosóra létezik, az egészségfigyelés viszont, hiába 1-2 komolyabb innováció, mint például az EKG a negyedik generációs Apple Watchon, de igazán összetett egészségügyi méréseket sokáig hiába vártunk.

Huawei Watch 5 - fotó: Bors

A Huawei régóta vezető szerepben van globálisan a viselhető okoseszközök tekintetében, az idén megjelent Huawei Watch 5 okosórájában pedig egy újszerű fejlesztés ad még pontosabb eredményeket. A titok nyitja, hogy nem csak az óra hátlapján lévő szenzorra vonatkozik, hiszen annak az eredményeit a szőrzet, az izzadtság, a különböző bőrvastagság is befolyásolhatja.

X-Tap érzékelő a két gomb között - fotó: Bors

Az óra jobb oldalán, a tekerhető korona és a funkciógomb között is van egy érzékelő. Nyomásérzékeny X-Tapnek nevezte el a gyártó, többféle érzékelő is van benne, és együtt dolgozik a hátlapon lévő szenzorokkal. Itt jön az izgalmas rész:

ha három másodpercig rajta tartuk az X-Tapen az ujjbegyünket, akkor egy általános egészségügyi vizsgálatot indít el az okosóra.

Nem sci-fi, ami ilyenkor következik, hanem a valóság: 9(!) különböző vizsgálatra képes:

pulzus

EKG

pulzusszám (vagy szívfrekvencia )-variabilitás

véroxigén

bőrhőmérséklet

artériás érfalmerevség észelése

stresszfigyelés

légzésellenőrzés

érzelmi állapot

Emellett az alvásunkról is nagyon részletes leírást kapunk, ha viseljük az órát alvás közben. Mindezeket a Huawei Health/Huawei Egészség applikációban követhetjük nyomon, és a kapott jelentéseket akár elküldhetjük az orvosunknak is. Azt a gyártó kihangsúlyozza, hogy nem hivatalos orvosi eszköz az óra és az app, és nem helyettesítheti az orvosi vizsgálatot, viszont, és ezt már a józan ész mondja, ha gond van, simán jól jöhet, ha már az óránk is jelez, hogy valami nem stimmel. Egy potya kör az orvosnál még mindig sokkal jobb, mint nem időben elmenni, nem igaz?